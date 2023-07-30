Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Sancaktepe'de seyir halinde alev alan otomobilde hasar oluştu

Ajans Haberleri
  • 30.07.2023 10:45
  • Giriş: 30.07.2023 10:45
  • Güncelleme: 30.07.2023 10:46
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Sancaktepe'de seyir halinde alev alan otomobilde hasar oluştu

Sancaktepe'de hareket halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TEM Otoyolu, Ankara istikametinde ilerleyen Uğur Yılmaz'ın kullandığı 16 GP 963 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aracını yolun sağına çeken Yılmaz, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Otomobilde büyük çapta hasara yol açan yangın nedeniyle TEM Otoyolu'ndaki trafik akışında kısa süreli aksama yaşandı.

BirGün'e Abone Ol