Sancaktepe'de seyir halinde alev alan otomobilde hasar oluştu
Kaynak: AA
Sancaktepe'de hareket halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
TEM Otoyolu, Ankara istikametinde ilerleyen Uğur Yılmaz'ın kullandığı 16 GP 963 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Aracını yolun sağına çeken Yılmaz, durumu itfaiye ve polise bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Otomobilde büyük çapta hasara yol açan yangın nedeniyle TEM Otoyolu'ndaki trafik akışında kısa süreli aksama yaşandı.