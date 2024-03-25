Sancaktepe'de trafik kazası sonrası sürücünün otomobilini tekmeledi

Sancaktepe'de akşam saatlerinde iki otomobil sürücüsü kaza yaptı. Taraflardan biri aracından inip küfürler ederek diğer sürücünün aracına tekme ve yumruklarla saldırdı.

Olay dün akşam saatlerinde Sancaktepe Meclis Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre iki otomobil sürücüsü kaza yaptı. Kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı.

Kazaya karışan kadın sürücü polis merkezine gitmek isteyince, sürücünün kaçtığını düşünen araç sahibi otomobile tekme ve yumruk atmaya başladı.

Sürücü küfürler ederek kadın sürücünün otomobilinin aynasını kırdı.