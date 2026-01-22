Sancaktepe'de zincirleme kaza: 5 kişi yaralandı!
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle 2 İETT otobüsü, 1 kamyonet ve 2 otomobil çarpıştı. Çarpışma nedeniyle 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: AA
İstanbul'da 2'si İETT otobüsü 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Atatürk Caddesi'nde aynı istikamette ilerleyen 2 İETT otobüsü, 1 kamyonet ve 2 otomobil zincirleme kaza yaptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.