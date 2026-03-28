Sancaktepe, İsmail Arı için yürüdü: "Gazeteciler susmayacak!"

HABER MERKEZİ

Kamu kurumlardaki yolsuzluklar ve usulsüzlükler başta olmak üzere birçok skandalı kamuoyu gündemine taşıyan muhabirimiz İsmail Arı tutukluluğuna yönelik tepkiler sürüyor.

Yurttaşlar, muhabirimiz İsmail Arı’nın doğup büyüdüğü İstanbul Sancaktepe’de, BirGün Okur İnisiyatifi ve Sancaktepe Dayanışması’nın çağrısıyla bir araya geldi. Yüzlerce kişi Sarıgazi Demokrasi Caddesi’nde "İsmail Arı’ya Özgürlük" talep etti.

Arı ve tüm tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması talebiyle düzenlenen eylemde yapılan açıklamada, Arı’nın haksız ve hukuksuz bir biçimde tutuklandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, “İsmail Arı, iktidar eliyle tek tipleştirilmeye çalışılan medya dünyasında halkın haber alma hürriyetini savunan ve yaptığı haberlerle halktan, emekten yana tavrını açıkça ortaya koyan genç bir gazetecidir. Her türlü baskıya, tehdide rağmen boyun eğmeden gerçeği aktarmaktan vazgeçmemiş cesur bir gazetecidir. İsmail bu cesaretini gerçeğin gücünden almaktadır” denildi.

"GERÇEKLERİN YAZILMASI ENGELLENEMEZ"

Arı’nın yaptığı haberler nedeniyle kendinin ve ailesinin tehdit edildiğini anımsatılan açıklamada, Arı’nın "Dezenformasyon Yasası" kapsamında tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, “Çıkarıldığı dönemde kamuoyunda tepkiyle karşılanan ve iktidar tarafından ‘Asla gazetecilik faaliyetini etkilemeyecek’ diyerek savunulan bu yasa, gelinen noktada gazeteciler üzerinde bir sopa gibi kullanılmaktadır. Bu yasa, iktidarın iddia ettiği gibi halkı korumak için değil, gerçeği yazanları susturmak için vardır” ifadeleri kullanıldı.

Gazeteciliğin suç olmadığı vurgulanan açıklamada, Arı’nın tutuklanmasının yalnızca bir gazetecinin değil, tüm basının ve halkın haber alma hürriyetinin hedef alınması olduğu vurgulandı. “Bu ülkede yoksulluk derinleşirken, yolsuzluk büyürken, adaletsizlik her gün yeniden üretilirken gazeteciler susmayacaktır” denilen açıklamada, tehditlerin ve baskıların gerçeklerin yazılmasını engelleyemeyeceği belirtildi.

"BAĞIMSIZ VE ÖZGÜR MEDYAYI SAVUNUYORUZ"

Arı üzerinden “Yolsuzluğu yazmayın. Rant düzenini ifşa etmeyin. Adaletsizliği görünmez kılın” mesajının verilmek istendiği vurgulanan açıklamada, “Türkiye’de gazetecilik uzun süredir baskıyla, davayla, gözaltıyla, tutuklamayla susturulmak isteniyor. Çünkü gazetecilik bu topraklarda yalnızca bir meslek değildir; halkın gerçeği bilme hakkının savunulmasıdır. BirGün gazetesi de bu mücadelenin bir parçasıdır. Kurulduğu günden bu yana sermayenin değil halkın yanında duran, karanlığı değil gerçeği büyüten, suskunluğu değil sözü çoğaltan bir çizgiyi temsil etmektedir. Ve tam da bu yüzden hedef alınmaktadır” denildi.

Açıklamada son olarak şu ifadeler kullanıldı: “İsmail Arı’nın neden tutuklandığını çok iyi biliyoruz: Yolsuzluğu yazmasın, depremde yaşanan ihmalleri anlatmasın, tıpkı Çekmeköy Park direnişinde olduğu gibi halkın nefes alma alanlarının ranta açılmasına tepki gösterenlerin sesleri duyurulmasın, yamu kaynaklarıyla büyütülen tarikat ve vakıf düzenini teşhir etmesin diye… Ama şunu herkes bilsin: Hiçbir baskı, hiçbir gözdağı, bağımsız gazeteciliği susturamayacaktır. Gazeteciliğe yönelik her türlü baskının, her türlü hukuksuzluğun karşısındayız. Bağımsız ve özgür gazeteciliği savunuyoruz.”