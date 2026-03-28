Sancaktepe, İsmail Arı İçin yürüyecek

Muhabirimiz İsmail Arı’nın tutukluluğuna karşı Türkiye’nin dört bir yanından yükselen özgürlük çağrısı bu kez Arı’nın doğup büyüdüğü Sancaktepe sokaklarında yankılanacak. İstanbul’da BirGün Okur İnisiyatifi ve Sancaktepe Dayanışması’nın çağrısıyla düzenlenecek eylemde, gazeteciliğin suç olmadığı bir kez daha haykırılacak.

SARIGAZİ'DE BULUŞULACAK

SOL Parti Sancaktepe'nin de "İsmail'in doğup büyüdüğü sokaklardan sesleniyoruz. İsmail Arı'ya özgürlük!" ifadeleriyle çağrı yaptığı yürüyüş, 28 Mart Cumartesi günü (bugün) saat 17.00’de başlayacak.

Sarıgazi Demokrasi Caddesi’nde bir araya gelecek olan yurttaşlar, "İsmail Arı’ya Özgürlük" talebiyle yürüyecek.

"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"

Buluşmaya destek veren CHP Sancaktepe İlçe Örgütü de yürüyüş için çağrıda bulundu.

CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Emre Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla tüm Sancaktepelileri yürüyüşe davet etti. "Demokrasiden yana olan, halkın haber alma özgürlüğünü savunan herkesi saat 17.00'de Demokrasi Caddesi'ne davet ediyoruz" diyen Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sancaktepe kendi evladına sahip çıkıyor. Gazetecilik suç değildir. Gerçekleri yazmak, halkın hakkını savunmaktır. İsmail Arı'nın yanındayız ve herkesi bu haklı mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz."