Sancaktepe TEM Otoyolu'nda TIR'da çıkan yangını itfaiye söndürdü

SANCAKTEPE, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. TIR'ın lastiği patladıktan sonra çıkan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ceylan'ın kullandığı 16 AFN 139 plakalı TIR'ın sağ arka tekeri patladı. TIR şoförü Mehmet Ceylan, patlayan lastiği fark edip sağa yanaştı ancak lastiklerden alevler yükseldi. Alevler kısa sürede TIR'ın dorsesine yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan TIR dorsesine müdahale ederken, polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Alevler TIR'ın tamamına yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.