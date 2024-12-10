Sancaktepe’de ağzı bağlı poşette 4’ü ölü 11 yavru köpek bulundu

İstanbul Sancaktepe’de sokak üzerindeki konteynere çöp atan Ayşe Karlangıç, konteynerden bir ses geldiğini duydu. Çöpün içine bakan Karlangıç, ağzı bağlı bir poşetin içerisinde yavru köpeklerin olduğunu gördü. Poşeti çıkardığında 4'ü ölü 11 yavru köpekle karşılaşan Karlangıç, köpekleri evine götürerek bakımını üstlendi.

Olay öğle saatlerinde Eyüp Sultan Mahallesi Sima Sokak üzerinde meydana geldi. Konteynere çöp atmak isteyen Ayşe Karlangıç, konteynere yaklaştığı sırada poşetlerden ses geldiğini duydu. Ses gelen poşeti çöpten çıkaran Karlangıç, poşetin içinde 4’ü ölü 11 yavru köpekle karşılaştı. Hayatta kalan yavru köpeklerin durumunun iyi olmadığını gören Karlangıç, köpekleri evine götürerek bakımını üstlendi. Yavruları köpek maması ile besleyen Karlangıç, saç kurutma makinesi ile köpekleri ısıttı.

‘O ŞEKİLDE BIRAKAMADIM, EVİME GETİRDİM’

Yaşadıklarını anlatan Ayşe Karlangıç, “Çöp atarken bir ses duydum. İlk başta ne olduğunu anlayamadım. Sesler devam edince biraz daha kurcaladım. İlk etapta kedi zannettim. Çöp içerisindeki poşetin hareket ettiğini fark ettim. Demir çubuk yardımıyla poşeti çöpten çıkarttık. Poşetin ağzını 4, 5 defa bağlamış vicdansızlar. Poşeti açınca içerisinden 11 tane yavru köpek çıktı. 4 tanesi öldü. Geriye yaşayan 7 tane kaldı. Orada o şekilde bırakamadım, evime getirdim. Mamalarını verdim. Vücutlarını ısıtmaya çalışıyorum. Göbek bağları bile düşmemiş. Bu kadar vicdansızlık olmaz. Hayvanlar için bir bakım alanı bulunana kadar ben bakacağım. Bu hayvanların anne sütü alması lazım. En azından daha iyi beslenir" dedi. (DHA)