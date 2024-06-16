Sancaktepe’de bir polis intihar etti

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde Koruma Büro Amirliği’nde görevli İ.A. isminde polis, bir binada henüz bilinmeyen nedenle silahla intihar etti.

İstanbul'da bir İ.A. isimli polis henüz bilinmeyen nedenle silahla intihar etti.

Olay, 18.00 sıralarında Sancaktepe İnönü Mahallesi Serkan Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Sultanbeyli Koruma Büro Amirliği’nde görevli polis silahla kafasına ateş ederek intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler evin salonunda bir adet boş mermi kovanı ve bir cansız beden buldu.

Cansız bedenin Sultanbeyli Koruma Büro Amirliğinde görevli polis İ.A'nın olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.