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Sancaktepe’de fabrika yangını

Sancaktepe’de bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Güncel
  • 30.04.2025 08:25
  • Giriş: 30.04.2025 08:25
  • Güncelleme: 30.04.2025 08:33
Kaynak: İHA
Sancaktepe’de fabrika yangını
Fotoğraf: DHA

Sancaktepe'de Abdurrahmangazi Mahallesi Bengi Sokak’ta 07.00 sıralarında bir fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, çevredeki vatandaşların yoğun dumanı fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildiği öğrenildi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

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