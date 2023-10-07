Sancaktepe’de ışık ihlali yapıp kaçtı, iki araç birbirine girdi

Sancaktepe’de kırmızı ışıkta geçen araç sürücüsüne çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, bir başka araca çarparak durabildi. Işık ihlali yapan sürücü olay yerinden kaçarken, yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sancaktepe Safa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Atatürk Caddesi’nden Keleşoğlu Caddesi’ne dönüş yapan hafif ticari araç sürücüsü kırmızı ışık ihlali yaptı.

Karşı yönden gelen Durmuş Koç yönetimindeki 34 DBA 51 plakalı Ford marka otomobil, kırmızı ışıkta geçen sürücüyü fark ederek çarpmamak için manevra yaptığı esnada Şinasi Yanık kontrolündeki 16 AVD 370 plakalı Ford marka otomobile çarptı.

Kırmızı ışıkta ihlal yapan araç sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kazada Durmuş Koç ve Şinasi Yanık yaralandı.

Polis ekipleri ışık ihlali yaparak kaçan sürücüyü yakalamak üzere çalışma başlattı.