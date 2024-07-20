Sancaktepe’de otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı

Sancaktepe’de otluk alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Bir süre sonra kontrol altına alınan yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde otluk alanda çıkan ve daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Yangın saat 12.00 sıralarında ilçeye Fatih Mahallesi Kuş Sokak üzerinde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına yurttaşlar kendi imkanları ile müdahale etmeye çalıştı.

Otların kuru olması nedeniyle hızla büyüyen yangın, ormanlık alana da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve orman bölge müdürlüğüne bağlı ekip sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can ya da mal kaybı yaşanmazken, yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.

Bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.