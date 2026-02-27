Sancaktepe’de panel: “Emperyalist saldırganlık altında dünya ve Türkiye”

İstanbul Sancaktepe’de dört kurumun ortak organizasyonuyla “Emperyalist Saldırganlık Altında Dünya ve Türkiye” başlıklı bir panel gerçekleştirilecek. SOL Parti, EMEP, Halkevleri ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sancaktepe İlçe Örgütleri’nin düzenlediği etkinlik 28 Şubat Cumartesi günü saat 17.00’de Sarıgazi Kültür Merkezi (Genco Erkal) salonunda yapılacak.

Panelin moderatörlüğünü Seval Keleş üstlenecek. Etkinlikte gazeteci ve yazarlar Yaşar Aydın (BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörü), Hakkı Özdal (Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni), Ali Ergin Demirhan (Sendika.org yazarı) ve Doğan Ergün (Ayrım yazarı) konuşmacı olarak yer alacak.

Dünya genelinde artan çatışmalar, bölgesel savaşlar ve Türkiye’nin dış politika pozisyonu gibi başlıkların ele alınacağı panelde, emperyalist politikaların Türkiye’ye yansımaları ve mücadele yolları tartışılacak.

Etkinlik, Meclis Mahallesi İlknur Sokak No:17 adresinde bulunan Sarıgazi Kültür Merkezi’nin Genco Erkal Salonu'nda gerçekleştirilecek.