Sanchez: Türk Twitter topluluğuna selamlar

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez partisinin mitinginde açılan Türk bayrağını paylaşarak Türk Twitter toplululuğuna selam gönderdi.

  • 07.03.2026 22:18
  • Giriş: 07.03.2026 22:18
  • Güncelleme: 07.03.2026 22:25
Kaynak: Haber Merkezi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez sosyal medya hesabından partisinin Soria mitinginde Türk bayrağının açıldığı bir video paylaşarak "Türk Twitter topluluğuna selamlar" dedi.

Sanchez'in paylaşımının tamamı şöyle:

Soria mitinginden bana gönderilen anlar.

Türk Twitter topluluğuna selamlar.

