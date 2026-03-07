Sanchez: Türk Twitter topluluğuna selamlar
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez partisinin mitinginde açılan Türk bayrağını paylaşarak Türk Twitter toplululuğuna selam gönderdi.
Kaynak: Haber Merkezi
İspanya Başbakanı Pedro Soria mitinginden video paylaştı: Türk Twitter topluluğuna selamlarhttps://t.co/GOZIECckPq pic.twitter.com/PwUIr7BxmM— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 7, 2026
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez sosyal medya hesabından partisinin Soria mitinginde Türk bayrağının açıldığı bir video paylaşarak "Türk Twitter topluluğuna selamlar" dedi.
Sanchez'in paylaşımının tamamı şöyle:
Soria mitinginden bana gönderilen anlar.
Türk Twitter topluluğuna selamlar.
Momentos que me envían del mitin de Soria.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 7, 2026
Un saludo a la comunidad tuitera turca. pic.twitter.com/xMTKyLgPjE