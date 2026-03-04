Sanchez’den Trump’ın tehdidine cevap: Biz bu felakete karşıyız

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdidinin ardından açıklamalarda bulundu.

Moncloa Sarayı’ndan yaptığı açıklamalarda Ortadoğu’daki çatışmaya "diplomatik ve diyalog yoluyla" çözüm çağrısı yapan Sanchez, dünyanın "sorunlarını çatışmalar ve bombalar yoluyla çözemeyeceğini" vurguladı.

"Uluslararası hukukun çöküşüne, hayır. Dünyanın sorunlarını bombalarla çözebileceği anlayışına, hayır. Geçmişin hatalarının tekrarlanmasına, hayır. Özetle İspanya hükümetinin pozisyonu dört kelimeyle ifade edilir: Savaşa hayır" diyen Sanchez, ABD ve İsrail'den "çok geç olmadan" çatışmaları durdurmalarını istedi. Sanchez, "Bir hukuksuzluğa başka bir hukuksuzlukla karşılık verilemez. İnsanlığın en büyük felaketleri böyle başlar" ifadelerini kullandı.

TRUMP’IN TEHDİDİNE YANIT: KORKMUYORUZ

ABD Başkanı Trump’ın, İspanya’nın İran tutumu nedeniyle "ticareti kesmekle" tehdit etmesine yanıt veren Sanchez, olası yaptırımlardan çekinmediklerini söyledi.

“Demokrasilerin ve uluslararası saygının yıkıntılar arasından doğacağını düşünmek saflıktır. Körü körüne ve hizmetkar bir şekilde bir çizgiyi takip etmenin liderlik olduğunu sanmak da öyle” diyen Sanchez, İspanya’nın ekonomik, kurumsal ve ahlaki gücüne güvendiklerini vurguladı.

"İran Savaşı, dünyayı daha güvensiz bir yere dönüştürdü" diyen Sanchez şunları kaydetti:

"Biz bu felakete karşıyız. Savaşa karşıyız. İran'daki savaş daha adil bir uluslararası düzen sağlamayacak. Bölgedeki ülkelerle barış ve diplomasi için beraber çalışacağız. İnsanlığın felaketi böyle başlar. Milyonlarca insanın kaderiyle Rus ruleti oynanmaz."

Trump, "İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez. İspanya şu an berbat durumda. Aslında, (Hazine Bakanı Scott Bessent) Scott'a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim" ifadelerini kullanmıştı.