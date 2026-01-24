‘Sandalyeler’ sahnede

Kültür Sanat Servisi

Bambu Tiyatro ve Ankara Devinim Tiyatro ortaklığıyla hazırlanan Eugène Ionesco’nun eseri ‘Sandalyeler’ bu akşam seyircinin karşısına çıkıyor. Ankara’daki Bambu Sahne’de oynanacak eser, insanın varoluşsal yalnızlığını, iletişimsizliğini ve anlamsızlıkla kurduğu ilişkiyi yeniden yorumluyor.

Yaşlı bir çiftin, görünmeyen misafirler için durmaksızın sandalyeler taşıdığı bu tuhaf evrende seyirci derin bir boşlukla yüzleşiyor. Yönetmenliğini Ahmet Yapar’ın üstlendiği oyunda Celal Can Tanrıveroğlu ve Buket Göçer rol alıyor.