Sanders'tan Netanyahu'nun ABD'ye gelişiyle ilgili açıklama: Bugün, Amerika için utanç verici bir gün

ABD'li Senatör Bernie Sanders, "savaş suçlusu" olarak nitelendirdiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'da ağırlanmasını eleştirerek, "Bugün, Amerika için utanç verici bir gün." ifadesini kullandı.

Sanders, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, selefi Joe Biden gibi, sistematik olarak Filistinlileri öldüren ve aç bırakan Netanyahu hükümetine "yardım ve yataklık" ettiği değerlendirmesinde bulunan Sanders, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından suçlanan bir savaş suçlusunun bugün Beyaz Saray'da tekrar ağırlanacağına işaret etti.

Sanders paylaşımında, "Bugün, Amerika için utanç verici bir gün" ifadesine yer verdi.

Beyaz Saray, yerel saatle bu akşam bir araya gelecek Başkan Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkes müzakereleri dahil, Ortadoğu bölgesindeki gelişmeleri ele alacaklarını duyurmuştu.