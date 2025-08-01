Sandığı Brüksel’e açtı

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Doğu Avrupa’da Moskova ile Batı arasındaki gerilim hatlarından Moldova’da yaklaşan parlamento seçimine “kimin müdahale edebileceği” tartışma konusu oldu. Ülkede geniş bir yelpazede kurulan sol “Moldova İçin” ittifakı “Rusya yanlısı” olmakla suçlanırken muhalefete baskıyı artıran Batı yanlısı Cumhurbaşkanı Maia Sandu iktidarını pekiştirme peşinde.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Rusya’nın Moldova Cumhuriyeti’ni kontrol altına almak istediğini ve bu nedenle 28 Eylül’de düzenlenecek seçimlere “eşi benzeri görülmemiş” bir müdahaleye hazırlandığını söyledi.

Kremlin’in kendi yandaşlarını parlamentoya sokmak için çeşitli siyasi projelere yatırım yaptığını söyleyen Sandu, seçimlere siber saldırılar, yasa dışı finansman, sahte adaylar ve organize suç grupları aracılığıyla müdahale etmeye hazırlandığını açıkladı.

‘AB MÜDAHALE EDEBİLİR’

Sandu’nun açıklamalarının ardından önceki gün de Moldova Merkezi Seçim Komisyonu (CEC) Başkanı Angelica Karaman’ın “Avrupa Birliği (AB) seçime müdahale edebilir” açıklaması Moskova’nın tepkisini çekti. “Moldova’nın AB üyelik sürecinde olduğunu bu nedenle parlamento seçimine karışabilir” diyen Karaman, “AB’den siyasi partilere doğrudan finansal desteğinin bile yolsuzluk sayılmayacağını” kaydetti.

‘İKİNCİ UKRAYNA’

Kişinev’den gelen açıklamalara tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, “demokrasiye bağlılık” söylemlerine rağmen Moldova’da muhaliflere baskının arttığını söyledi. Moldova’nın Rusya’da sadece 2 sandık açmayı planladığını kaydeden Zaharova, ülkede yaşayan 350 bin Moldovalıdan sadece 10 bininin oy kullanabileceğini söyledi. Zaharova bu ayın ortasında yaptığı açıklamada da “askerileştirilmeye çalışılan Moldova’nın NATO ile yakınlaştığını” belirterek “Bu ülkeyi ikinci bir Ukrayna rolü için hazırlıyorlar” demişti.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri “Rus tehdidine” karşı savunma harcamalarını artırırken Doğu Avrupa ülkelerindeki siyasi gelişmeler, taraflar arasındaki fay hatlarını hareketlendirme potansiyeli taşıyor. Bu durum özellikle Sandu iktidarının muhaliflere karşı baskıyı artırdığı dönemde daha da belirgin hale geliyor.

Doğu Avrupa’daki eski Sovyet ülkelerinde “Batı yanlıları” ile “Rusya yanlıları” olarak görülen siyasi cepheleşmenin en somut örneklerinden biri Moldova’da görülüyor. Özellikle ülkenin güneyinde Gagavuz Türklerinin çoğunlukta olduğu Gagavuzya ve Ukrayna sınırındaki özerk Transdinyester bölgeleri, Moskova’ya olan yakınlıkları nedeniyle Batı yanlısı iktidarın baskısı altında.

YENİ SOL İTTİFAK

Seçime doğru ülke siyaseti hareketlenirken iktidara karşı yeni bir sol ittifak da şekillendi. 4 Haziran’da Sosyalist Parti (PSRM), Komünist Parti (PCRM), Gagavuz özerk bölgesinden Moldova’nın Kalbi (PRIM) ve Moldova’nın Geleceği (PVM) partileri öncülüğünde kurulan “Moldova İçin” ittifakı, “Rusya ve Batı arasında dengeli ilişkileri” savunuyor.

Independent’tan Erkin Öncan’ın haberine göre sol ittifak kuruluş bildirisinde “ülkenin Sandu yönetiminde ‘diktatörlüğe sürüklendiği’ belirtirken” önceliklerini “bağımsızlık ve egemenlik, toprak bütünlüğü, tarafsızlık ve Moldova Cumhuriyeti’nin refahı” olarak belirtiyor. İttifak, NATO karşıtı bir tutum sergiliyor.

Bildiride geçen “yeni hükümetin, devlet gücünü siyasi rakiplerine karşı kullanmasını engelleyecek yasaların hazırlanması” hedefi ise siyasi baskının bir yansıması.

SANDU KIL PAYI KAZANDI

Moldova’ya Ukrayna ile birlikte 2022’de AB adaylık statüsü verildi ve Sandu iktidarı 2030’a kadar tam üyelik hedefliyor. Sandu, geçen yıl kasım ayında Sosyalist Parti adayı Gagauz Türkü Aleksandr Stoyanoglo’ya karşı kıl payı kazanmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuyla aynı gün ise ülkenin AB’ye katılım referandumunda ise yüzde 50’den biraz fazla “evet” oyu çıkması, ülkedeki bölünmüşlüğü gözler önüne serdi.

Özellikle Transdinyester ve Gagavuzya bölgelerinde Batı yanlısı hükümete karşıtlık daha belirginken Sandu hükümeti muhaliflere yönelik baskıyı artırdı. Birçok yolsuzluk suçlamalarına adı karışan iş insanı İlan Şor’un liderliğindeki “Zafer Bloku’nun” seçimlere katılma başvurusu “seçim finansmanı yasalarının ihlali” gerekçesiyle reddedildi. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki şaibeli kıl payı zaferinin ardından hükümet muhalefete baskıyı artırırken Gagavuzya Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul da Mart 2025’te tutuklandı.

Son anketlere göre Sandu’nun PAS oranı yüzde 27,4 olarak belirlenirken Sosyalist Parti yüzde 10,4, Zafer Bloku ise yüzde 6,2 oy oranına sahip. Zafer Bloku oylarını alma ihtimaliyle birlikte iktidara yükselme olasılığı bir hayli artan sol Moldova İçin ittifakı, Sandu iktidarını sarsma potansiyeline sahip.

BENZER SÜREÇ YAŞANDI

Batı’nın “Moskova’nın Ukrayna’dan sonraki hedeflerinden” biri olarak ileri sürdüğü Romanya’da yaşanan benzer siyasi süreç, Batı karşıtı muhalefetin susturulmasıyla sonuçlandı. Kasım ayında düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda “Rusya yanlısı” olarak nitelendirilen NATO karşıtı aday Calin Georgescu birinci çıkmıştı. Romanya siyasetini sarsan bu zaferin ardından ikinci tura saatler kala ilk tur sonuçlarını iptal eden Anayasa Mahkemesi, Georgescu’nun mart ayında yenilenen seçimlere katılmasını da yasaklamıştı. Karar, kitlesel protestolara neden olmuştu.