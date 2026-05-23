Sandığı Saray’a da kursan seni hep birlikte göndereceğiz

Politika Servisi

Saray rejiminin muhalefetsiz Türkiye operasyonu, önceki gün CHP hakkında çıkarılan mutlak butlan kararıyla resmen başladı. Parti yönetimine eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu atanmasına tepkiler büyürken kararın ardından CHP genel merkez başta olmak üzere il binaları önünde gece boyu nöbetler tutuldu. Halk nöbetlere yoğun katılım gösterirken Kılıçdaroğlu’na yönelik tepkilerin yanı sıra rejime karşı birlikte mücadele çağrıları yapıldı. Tepkilerin ardından Ankara’da güvenlik önlemleri artırıldı. Ankara Emniyeti’nin tüm personeli göreve çağırdığı, haftalık ve yıllık izinlerin iptal edildi. Önceki gün çıkartılan kararın ardından mahkemenin görevlendirdiği icra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti.

'USULSÜZ TEBLİGAT'

Kararın tebligatının genel merkeze gelmesini beklediklerini söyleyen CHP'li Gül Çiftçi ise "Bir anda vazgeçtiler. Kılıçdaroğlu'nun ofisine gitmişler. Usulsüz kararın tebligatı da usulsüz olur" dedi. Kılıçdaroğlu’nun ilk icraati ise parti avukatları Çağlar Çağlayan, Mehmet Can Keysan ve Hazar Kardaş'ı görevden almak oldu. Ardından Kılıçdaroğlu, basın danışmanı olarak gazeteci Atakan Sönmez'i görevlendirdi.

'ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akın, "Herkesin gönlü rahat olsun. Hep beraber bunun üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ

Öte yandan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin büyük tartışma yaratan "mutlak butlan" tedbir kararına yönelik Genel Merkez tarafından yapılan itirazı kesin olarak reddetti.

CHP ise Yargıtay'a bir kez daha başvurdu. Başvuru bu kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına yapıldı. Dikkat çeken gelişmelerden birisi de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın butlan kararına ilişkin suskunluğu oldu. Katıldığı programlarda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, butlan kararını görmezden geldi.

DESTEK ZİYARETLERİ

Öte yandan gece boyu tutulan nöbetler dün de devam etti. CHP’ye yönelik ziyaretler sürdü. SOL Parti, Emek Partisi, TİP, DEM Parti başta olmak üzere birçok siyasi parti dayanışma ziyaretleri gerçekleştirdi. Aralarında TMMOB, Eğitim-İş ve birçok baronun bulunduğu emek meslek örgütleri de Özel yönetiminin yanında olduklarını dile getirdi.

'DARBENİN KARŞISINDAYIZ'

Yargı müdahalesiyle muhalefetin dizayn edilme girişimine karşı mücadele çağrıları da büyümeye devam ediyor. Karara tepki gösteren İBB CHP Meclis Grubu, “Genel Başkanımız Özgür Özel’in ve demokratik siyasetin yanında bu darbe girişiminin tam karşısındayız" açıklamasında bulundu. 24. Dönem 39 CHP milletvekili yaptıkları ortak açıklamada "Söz konusu ‘mutlak butlan’ kararını; demokratik siyasete, hukuk devleti ilkesine ve millet iradesine vurulmuş ağır bir darbe olarak değerlendiriyor; kamu vicdanını yaralayan bu yaklaşımın karşısında olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz" denildi. Ziyaretlerin yanı sıra dünya kamuoyu da karara tepki gösterdi. KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Özel’i telefonla arayarak dayanışma mesajı iletti. Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) grubu, CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararını "ana muhalefete yönelik yasadışı darbe” olarak tanımladı. Sosyalist Enternasyonal, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin istinaf kararına sert tepki gösterdi. Açıklamada, Özgür Özel’in genel başkanlığını hedef alan girişimin “Türkiye’nin demokratik sistemine vurulmuş bir darbe” olduğu belirtilirken, kararın hukuka aykırı olduğu vurgulandı. Alevi Bektaşi Federasyonu ise gerçekleştirdiği açıklamasında "Bu karar, demokratik siyasete, açık bir yargı darbesidir” ifadeleri kullanıldı.

REJİMİ BİRLİKTE YENECEĞİZ

Kararın ardından dün akşam saatlerinde ülkenin dört bir yanında buluşma çağrıları yapıldı. “Mesele milletin meselesidir” diyen Ankara’daki tüm yurttaşları Genel Merkez önüne davet etti. İstanbul başta olmak üzere ülkenin dört bir tarafında da yürüyüşler düzenlendi. Yapılan açıklamalarda yaşananların bir parti ya da genel başkanlık meselesi olmadığı vurgulanırken rejime karşı direniş hattının kurulması gerektiği vurgulandı.

SAĞDAN TEPKİLER

Sağ cenahtan da CHP’ye destek açıklamaları gelirken erken seçim çağrıları yinelendi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Olağanüstü Divan Toplantısı sonrasında erken seçim çağrısı yaptı.

“CHP kurultayı” davasından çıkan mutlak butlan kararına sert tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, söz konusu kararın demokrasiye ve millet iradesine yönelik bir müdahale olduğunu söyledi. Dervişoğlu, “İYİ Parti; parlamenter demokrasi, hukukun üstünlüğü ve adil yönetimden taraftır” dedi.