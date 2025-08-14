Sandığın artık anlamı yok

Öncü DURMUŞ

Halkın rızasını alamayan, toplumsal meşruluğunu yitiren Saray rejimi, muhalefete yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son yerel seçimlerin ardından ülkede ikinci parti konumuna düşen AKP iktidarı, kamunun tüm gücüne rağmen sandıktan kaybettiği belediyeleri, her geçen gün yenilerini eklediği saldırılarla muhalefetten almaya çabalıyor.

Bir yanda ekonomik kriz, sahtecilik, LGS skandallarının arasında büyük bir yönetim krizinde olan iktidar bloku artık seçimleri dahi kazanamayacağının farkında. Saray’ın koridorlarından yayılan çözüm ise teslim olmaya karşı direnenlere uygulanacak kayyum, hapis, ya da şantajlar olarak kurgulanıyor. Bu düzene teşne olabilecek aktörlere hemen bir koltuk gösterilirken tüm bu yaşananlar halkın yurttaşlık hakkına doğrudan saldırıları da oluşturuyor.

Aylardır sürdürülen baskı, gözaltı, tutuklama, kayyum atamaları ve operasyonlar halkasına ise dün, muhalefet içerisinde yer alan aktörlere yönelik tehdit ve şantaj iddiaları da eklendi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve beraberindeki 3 ilçe belediye başkanının CHP’den AKP’ye geçeceği iddia edildi. Geçişin sebebinin ise belediyelere yönelik operasyonlar olduğu öne sürüldü.

Çerçioğlu’nun, İBB soruşturmasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş ile bir dönem çalışması dolayısıyla tehdit edildiği öne sürüldü.

Öte yandan Çerçioğlu ve beraberindekilerin CHP'den istifası tartışılırken muhtarların ve belediye çalışanlarının da istifaya zorlandığı iddia edildi. Aydın'ın yerel yayın organlarından Aydın Şafak'ta yayınlanan bir habere göre, muhtarların görevlerinden istifa etmesinin istendiği, etmedikleri takdirde ileride herhangi bir hizmet alamayacaklarının belirtildiği aktarıldı. Ayrıca, CHP üyesi belediye çalışanlarının e-Devlet üzerinden görevlerinden istifa etmelerinin istendiği iddia edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret eden CHP Lideri Özel ise ziyaret sonrası konuya ilişkin konuştu.

‘‘YA İÇERİ ATIL YA PARTİME KATIL’’ DİYORLAR

Çerçioğlu'nun AKP'ye geçeceğine dair iddialar hakkında konuşan Özel, şu ifadelere yer verdi:

“Aziz İhsan Aktaş'ın en çok çalıştığı ikinci belediye Kütahya, ilki Aydın. Siz AKP’lilere dokunmuyorsunuz, CHP’ye dokunuyorsunuz. Özlem Çerçioğlu'na, ‘Aziz İhsan Aktaş ile çalışmışsın, ya içeri atıl ya partime katıl.’ diyorlar. Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia ediyor. Bu haksızlığa karşı içeride yatan onca mert varken, bu mertliğe sahip olamayıp, Erdoğan kelime oyunu yapıyor. Sen Aydın’ı Aziz İhsan Aktaş üzerinden almakla oluyorsa ben sana ne diyeyim? Bu mu mertlik? Bu mu siyasi gücün? Bir dahakine yine alacağım Aydın’ı. Böyle mi alacaksın Aydın’ı?”

Aziz İhsan Aktaş ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı yıllardır çalışmış. İlk ilan edilen belediye başkanıdır. Neden? Aydın’ı alacak CHP’li mi yok? Kemal Bey ilan etmişti, sözünü çiğnemedik. Bizim mertçe tutumumuza karşı yaptıkları bu. Hadi bundan sonrasını görelim. İlk kez Ekol TV duyuruyor. Tebrik ediyoruz, çok hızlı verdiniz haberi. Özlem Çerçioğlu yarın AKP’yi aydınlatacakmış. Olmaz olsun öyle aydınlanma. AKP’nin kara düzeni.

ERDOĞAN’DAN AYDIN MESAJI

Konu ile ilgili konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mesajı ise dikkat çekti. Erdoğan, bugün AKP’ye yeni katılımların olacağını söylerken, “Ne kadar Aydın varsa yarın burada, göreyim.” dedi.

‘PARTİ DEĞİŞMEZSEN TUTUKLANIRSIN’ TEHDİDİ

Konu ile ilgili konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, ise Çerçioğlu'na ulaşamadığını ifade etti. Günaydın, “Umarım böyle bir şey gerçekleşmez. Çünkü yıllar boyunca CHP’de beraber çalıştık. Kendisini Aydınlılar destekledi. Bu olay nasıl gerçekleşiyor? Gidiyorlar belediye başkanına diyorlar, ‘Sen parti değiştirmezsen, gözaltına alınabilirsin, senin şirketlerin üzerinden şöyle yapabiliriz.’ Bu doğru bir şey mi, buna teslim olmak savunulacak bir şey mi? Zeydan Karalar, Ekrem İmamoğlu buna teslim mi oluyor? Ben hiçbir belediye başkanının bu tehdide gelmemesi gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise sıkıntılı bir durum olduğunu belirtirken, AKP’ye geçeceği söylenen diğer ilçe belediye başkanları ile ilgili soruya, “Hepsiyle teker teker görüşeceğim.” yanıtını verdi. Zeybek, Özlem Çerçioğlu'na yönelik, “Aydın’da insan içine çıkamayacağını herkes ona gösterecek.” ifadelerini kullandı.

Belediye bürokratlarına da tepki gösteren Zeybek, “Bu sabah odanıza çağırıp tehditle, ‘Aç e-Devlet’ini, istifanı yap, fotokopisini bana göster.’ diyen bürokratlara söylüyorum; sizleri not ettik.” diye konuştu.

REJİMİN GÖSTERMELİK SEÇİM HAYALİ

Çerçioğlu ve beraberindeki heyetle ilgili tehdit iddiaları, rejimin halkın iradesine yönelik saldırılarından bağımsız değil. Özellikle son yerel seçimlerin ardından otoriterleşmenin dozu her geçen gün daha fazla artırılırken, rejim yönetim krizini seçimlerin fiilen kaldırılacağı uygulamalarla aşmaya çalışıyor. Halkın iradesini ortadan kaldıran Saray yönetimi, kendi bekası uğruna sınırlarını kendisinin çizdiği bir muhalefeti hayata geçirmek istiyor. Toplumu ikna edemeyen tek adam rejimi, ayakta kalmanın tek çaresini hukuksuz, seçimsiz ve muhalefetsiz bir ülke dizaynında görüyor.

Çerçioğlu’nun AKP’ye geçeceği iddiaları tartışılmaya devam ederken, Saray yönetimi, hüsranla ayrıldığı son yerel seçimlerin ardından birçok belediye başkanı ve milletvekilini de kadrosuna kattı. Yeniden Refah Partisi’nden belediyeyi kazanan Adana Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, Erzurum Aziziye’de seçimi kazanan Emrullah Akpunar ve Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu, Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit, Samsun Ayvacık Belediye Başkanı Refahattin Şencan AKP’ye katıldı. Ayrıca İYİ Parti Erzurum Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir de AKP’ye katılanlar arasında yer aldı.

FUTBOLCU TRANSFERİNE DÖNDÜ

Rejimin muhalefeti bölmeye yönelik hamleleri belediye başkanları ile de sınırlı kalmadı. Milletvekilleri arasındaki geçişlerle de yönetim krizi içerisinde olan Saray yönetimi, güç devşirme yarışına girişti.

Halkın iradesini dilinden düşürmeyen rejimin aktörleri, bünyesine kattığı vekillerle kendine kadro arayışına girdi.

Gelecek Partisi kontenjanı kapsamında CHP listesinden seçilen Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun ve Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, AKP’ye geçerken; İYİ Parti’den seçilmiş milletvekilleri Salim Ensarioğlu, Ünal Karaman, Kürşad Zorlu, Dursun Ataş ve Seyithan İzsiz AKP’ye katıldı.

Zorlu, Özbudun, Karaman ve Yamalı’nın AKP MKYK’sına seçilmeleri ise ayrıca dikkat çekti. Anayasa Hukuk Profesörü Özbudun’un rejim karşıtı açıklamaları ve eski İYİ Parti milletvekili Zorlu’nun muhalif açıklamaları ise çokça tartışılan konular arasında oldu.

Öte yandan Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici de TBMM Meclis Grup Toplantısı'nda AKP'ye katılmıştı. Ekici'ye rozetini Erdoğan takarken, Erdoğan, Özlem Zengin’e Ekici için “Hangi partiden geldi?” sorusunu sormuştu.

DEMOKRATİK MUHALEFET BİRLEŞMELİ

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılması engellenirse alternatif bir adayı desteklemeye açık olduğunu söyledi.

Bloomberg’e konuşan İmamoğlu, “Demokratik meşruiyet”in tehlikede olduğunu ifade etti. Muhalefet ittifakını temsil etmeyi hâlâ umduğunu ancak ‘tereddüt etme zamanı olmadığını’ belirten İmamoğlu, “Ancak tabii ki gerçekçiyim. Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir.” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şunları söyledi: “Gerekirse başka bir isim öne çıkar ama o kişi adalet, refah ve barış vizyonumuzu aynı kararlılıkla sürdürür.”

Tutuklanması hakkında da değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, “İnsan hakları ve hukukun üstünlüğünü yüksek sesle savunan bazı ülkeler, bizim gerçeklerimizle karşılaştığında sessiz kaldı. Bu pragmatizm değil, miyopluktur ve tehlikelidir.” ifadelerini kullandı.

BU OYLAR CUMHUR’UN DEĞİL HALKIN OYLARI

AKP’ye geçeceği iddia edilen CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, geçmişte AKP’ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a söylediği “Hakkımı helal etmiyorum” sözleri ise tekrar gündem oldu. Çerçioğlu, Özcan’a, “Halkın oyu Cumhur İttifakı’na değil, Millet İttifakı’naydı. Ben o bölgede çalıştığım emeklerimi, hakkımı helal etmiyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

ŞİRKETİN HİSSELERİ ARTTI

Çerçioğlu’nun AKP’ye katılma iddiaları tartışılırken, Çerçioğlu ailesinin yönettiği Jantsa şirketinin hisselerinin iddialar üzerine yükselmesi dikkat çekti. Jantsa’nın Yönetim Kurulu’nda Başkan Vekili koltuğunda Özlem Çerçioğlu’nun eşi Ercan Çerçioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi koltuğunda ise Çerçioğlu’nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu bulunuyor. Jant firması, geçen yılın ilk yarısında 70,1 milyon TL kâr ederken bu yıl 53,4 milyon TL zarar açıklamıştı.