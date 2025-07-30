Sandık değil mücadele ittifakı

CHP, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ni 26 Temmuz’da resmen açtı. Açılışta konuşan CHP Lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Cesaretin varsa çık milletin karşısına. 2 Kasım'da seni sandığa davet ediyorum" dedi.

Ankara Üsküp Caddesi’nde bulunan Bülent Ecevit Parti Okulu binasının bazı bölümlerini Cumhurbaşkanlığı seçiminin kampanya sürecinin koordine edilmesi için kullanacak CHP, milletvekillerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin Ağustos ayı boyunca gerçekleştireceği saha çalışmalarının takvimini de netleştirdi. CHP’lilerin Ağustos ayında gerçekleştireceği saha çalışmalarının ardından, İmamoğlu’nun kampanya sürecinde kullanılacak Hükümet Programı’nın da büyük oranda tamamlanacağı bildirildi.

İTTİFAK GÜNDEMİ

CHP’nin, 26 Temmuz’da kampanya sürecini resmen başlatması ile siyasetteki ittifak tartışmaları da yeniden gündeme geldi. Erken konuşulan ittifakların, “Gerçek gündemi gölgelediğini” belirten CHP’liler, “İttifak konuşulmaya başladığı zaman, tek gündem oluyor” diye konuştu.

YANLIŞI TERK ETMEK

Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde her partinin kendi adayı olmasının süreç açısından faydalı olabileceğini kaydeden CHP’liler, “Mayıs 2023’teki seçimlerden aldığımız dersler var. O dönem doğru yapılanları tekrar edeceğiz ancak yanlışları terk edeceğiz. O seçimde ittifaklar çok erken konuşulmaya başlandı ve tüm enerjiyi aldı. Önümüzdeki seçimde ittifak tartışmalarına boğulmayacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin açılışına diğer siyasi partilerin temsilcilerinin çağrılmadığı anımsatılarak, şu değerlendirme yapıldı:

“Kimse buraya, biz de kimseye mecbur değiliz. Mecbur olduğumuz tek şey, ülkeyi uçuruma sürükleyen AKP iktidarına karşı ortak mücadele etmek. Bu nedenle bütün partilerin kendi kulvarında, seçmenine kendini en doğru şekilde ifade etmesi gerekiyor. Şimdiden, ‘Gelen gelir gelmeyen gelmez’ demek yerine, ortak mücadele etmek isteyen herkes ile iletişim kapısını açık tutuyoruz.”

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BU KOMİSYON ANAYASA YAPAMAZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis komisyonu ile ilgili, "Komisyon ya eşit temsil ile oluşmalı, eşit temsil değilse o zaman nitelikli çoğunlukla karar almalı diyoruz" dedi. Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Özel, "Bu komisyon, anayasa yapacak bir komisyon değil. Ona niyetlenen bizi yanında bulamaz. Çünkü anayasaya uymayanla anayasa yapılamaz" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın "itfaiye ekiplerinin sorumluluğunun büyükşehir belediyelerine ait olduğu" yönündeki açıklamasına yanıt veren Özel, "Hayatımda duyduğum en büyük yalan. Hatta yetkileri yok. 'Yetkiniz yok, gelmeyin' bile dedikleri oluyordu geçmişte" dedi.

Meclis komisyonuna üye gönderip göndermeyeceği sorulan Özel, "Komisyon ya eşit temsille oluşmalı, yani bütün partiler eşit temsil edilmeli. Eşit temsil değilse, o zaman mutlaka nitelikli çoğunlukla karar almalı diyoruz. Nitelikli çoğunluk aranacağının Meclis Başkanı tarafından söylenmesi lazım ki bu komisyonda olalım" ifadelerini kullandı. Yeni anayasa tartışmaları hakkında da yorum yapan Özel, "Bu komisyon, anayasa yapacak bir komisyon değil. Ona niyetlenen bizi yanında bulamaz. Çünkü anayasaya uymayanla anayasa yapılamaz" diye konuştu.

Erdoğan'ın 'Ankara merkezli siyaset' çağrısına da yanıt veren Özel, "Millet merkezli siyaset yapıyoruz. Kendisini serin salonlardan çıkmaya, atadıklarına kendisini alkışlatmak yerine pazarlarda dolaşmaya, milletin halini sormaya, alabiliyorsa milletten alkış almaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.