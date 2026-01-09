Sandık ittifakı en acil ihtiyaç

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Koordinatörü Bülent Tezcan, BirGün’e konuştu. Tezcan, ofisin çalışmalarının yanı sıra güncel siyasi tartışmalarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Ofis bünyesindeki politika kurullarının kadrolarının 12 Ocak haftasında tamamlanacağını kaydeden Tezcan, gölge bakanların mart ayı itibarıyla sahaya ineceğini söyledi.

CHP’li Tezcan, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesindeki politika kurullarının beş ila yedi kişiden oluşacağını belirtti. Görevlendirmelerin 12 Ocak haftasında tamamlanacağını dile getiren Tezcan, kurul üyelerinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından belirleneceğini ifade etti.

SAHADA OLACAĞIZ

Ofiste çalışan 18 politika başkanının, “Alanlarının sözcüsü” olacağını kaydeden Tezcan, ofisteki çalışmalarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Şubat ayına kadar çalışmalarımızı tamamlayıp, somut vaatler ortaya koyacağız. Parti, bir yandan mitinglere devam ediyor, seçmenin heyecanını ve mücadele azmini diri tutuyor. Aday ofisi de somut vaatler ile seçmene temas edecek. CHP’nin Türkiye modelini ortaya koyan ve ‘CHP Türkiye’yi nasıl yönetecek?’ sorusunun yanıtını içeren vaatlerimizi politika başkanları aracılığıyla tüm Türkiye’ye anlatacağız. Vaatlerimiz için 81 ilde, tüm kurullarımızla sahada olacağız. Bu, seçime kadar sürekli tekrar eden bir çalışma olacak. Silivri’de tutsak olan Cumhurbaşkanı Adayımız İmamoğlu da süreci yakından takip edecek.”

Tezcan, “Diğer partilerle kurulacak olası bir ittifakta ofisin rolü ne olacak?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“O daha siyasal bir mesele. O süreci aday ofisinden ziyade partinin genel merkezi yürütecek. Partiler üzerinden bir ittifak tanımı için seçim dönemini beklemek daha doğru görünüyor. Siyasetten erkenden partileri ya da yapıları bir araya getirmek, her zaman arzu edilen sonucu doğurmuyor. Partiler seçime kadar kendi pozisyonlarını güçlendirecek. Seçim takvimine girildiğinde ise gerekiyorsa beraberlikler yaratılacak. O yüzden bu dönemde her siyasi partinin kendi penceresinden yolculuğunu devam ettirmesi doğru görünüyor. Aday ofisinin görevi ise Türkiye ittifakı olarak tanımlanan geniş ittifak iklimini sürekli canlı tutmak.” CHP Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Koordinatörü Bülent Tezcan, “CHP, adayını erken belirledi” görüşüne karşın ise şunları söyledi: “Bir kere erken seçim diyorsak adayımızı erken belirlememiz gerekiyor. Erdoğan’ın adaylığı, Anayasa gereği erken seçim olmadığı sürece mümkün değil. Ama bu hiç tartışılmıyor. Erdoğan’ın adaylığı kesin ve doğalmış gibi bir tarafa konuyor. Ama kamuoyu, ‘CHP’nin adayı kim olacak?’ sorusu üzerinden tartıştırılıyor. Bu ortamda rekabeti netleştirmek gerekiyordu. Onun için de parti doğru bir kararla adayını erkenden açıkladı.”

ADAY OLABİLECEK Mİ?

Tezcan, “İmamoğlu seçimde aday olabilecek mi?” sorusu üzerinden bir tartışmanın ise mevcut iklimde doğru olmayacağını savundu. Tezcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İktidarın kötü niyetli kurgusu üzerinden kendi pozisyonunuzu tarif edemezsiniz. Biz doğru adayı belirledik, şimdi kötülüğe karşı mücadele ediyoruz. Şu anda anketler, yüzde 60 Ekrem İmamoğlu, yüzde 40 Erdoğan diyor. Erdoğan, Ekrem İmamoğlu’nun adaylığından çok korkuyor. Cumhurbaşkanı, İmamoğlu’nun kedisini yeneceğini biliyor. Aday yapmamak için de elinden geleni yapıyor. Bu korku Ekrem İmamoğlu’nun şahsıyla ilgili değil, kaybetme korkusu…”

ÇÖZÜM SÜRECİ

Tezcan, “Kürt sorununun çözümü” amacıyla kurulan komisyonda ilerleyen süreç ile ilgili görüşlerini de dile getirdi. Komisyon sürecinde özellikle de CHP ile DEM Parti arasındaki görüş ayrılıklarının sandığa yansımayacağını belirten Tezcan, şunları vurguladı:

“Tartışmalar muhalefet partilerinin demokrasi etrafında, adalet ve hukuk etrafında buluşmasını sekteye uğratacak, ona engel olacak bir pozisyona taşınmaz. CHP, son süreçte toplumun geniş kesimleriyle kucaklaşabilme kapasitesini sandıkta ispat etti.”

∗∗∗

ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI YAPILDI

CHP Genel Grup Başkan Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ve Serkan Özcan, Meclis’teki siyasi parti gruplarının temsilcileri ile bir araya geldi. Yeni Yol, İYİ Parti ve DEM Parti Meclis Grupları ile başlayan ziyaretlerin devam edeceği belirtildi. CHP heyeti, siyasi parti temsilcilerine, “19 Mart Darbe Girişimi” ve “Kurultay Raporu” çalışmalarını verdi. TBMM’de gerçekleştirilen görüşmelerde CHP, “Hukuksuzluklara karşı birlikte mücadele” çağrısı yaptı.