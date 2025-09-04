Sandıksız, baskı rejimine geçit yok

Seçimsiz, sandıksız, muhalefetsiz bir Türkiye hayali kuran Saray yönetimi baskıda vites artırdı. Ülke sonbahara dava yağmurları, operasyonlar ve görevden almalarla girdi. CHP’nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İl Yönetimi’nin görevden alınması 15 Eylül’de görülecek CHP Kurultay Davası’ndan da benzer bir sonucun ortaya çıkma ihtimalini güçlendirirken karara dün de tepki yağdı. CHP, karara itiraz ederken.

Genel Başkan Özgür Özel, partinin 81 il başkanını İstanbul'a çağırdı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin "Ben ve arkadaşlarım bugün itibariyle göreve başladık. Başkanlık illa binada yapılmaz" açıklamasını yaptı. Tekin’in üyelik aidatlarını mahkeme kararından bir gün önce ödediği de ortaya çıktı.

CHP Lideri Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu. Mahkemenin kararını tanımadıklarını vurgulayan Özel, "Özgür Çelik bizim il başkanımızdır, öyle kalacak. Dün alınan karar hukuk dışıdır. Bu kararı tanımamız hukukun, siyasetin, sandığın inkarı olur" ifadelerini kullandı. CHP'nin seçilmiş delegelerinin "irademizin arkasındayız" diyerek olağanüstü kongre için noterde imza verdiğini kaydeden Özel, şöyle devam etti: "Özgür Çelik'i desteklemeyen arkadaşlar dahi bu hukuksuzluğun karşısında, Özgür Çelik'in arkasında noterde sıradadır."

ÇELİK BİZİM İL BAŞKANIMIZDIR

Darbelere ve darbecilere direnmeye devam edeceklerini vurgulayan Özel, partisinin seçilmişlere sahip çıkmaya devam edeceğini kaydetti. Özel şu açıklamalarda bulundu: “Sayın Özgür Çelik’e destek vermeyen, o gün oy vermeyen, açıkça karşı listede olan, hatta orada görev talep eden arkadaşlar dahi bu hukuksuzluğun karşısında, partinin arkasında, Özgür Çelik’in arkasında noterde sıradadır. Birilerinin tarif etmeye çalıştığı gibi suni olarak, ‘Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir ikilik vardır. Özgür Çelik’in seçimine şaibe karışmıştır. Şimdi o seçimi iptal ettik. Bunlar birbirine düşecek, o seçimin sonucu sakattır’ demeye çalışan kötücül akla karşı, ‘O seçimde değil, ama bugün Özgür Çelik’in arkasındayım. İrademiz tertemizdir’ demektedirler. Herkes şunu bilsin ki; Cumhuriyet Halk Partisi’nin hangi görüşte olursa olsun geçmişte, bugün il delegeleri noterde sıraya girip; iradelerine, tertemiz iradelerine, tertemiz seçimlerine sahip çıkıyorlar.

Bugün yaşananlar ‘Bu da oldu dedirtecek, buna da tenezzül ettiler’ dedirtecek bir tenezzül meselesidir. Buna tenezzül edenler, tarihin sayfalarında bugün yaptıklarıyla, bundan medet ummalarıyla yer alacaklar. Sizler, bizler de 19 Mart’tan bu yana sürdürdüğümüz darbeyi direnenler olarak, demokrasinin safında yer almış olarak tarihte yerimizi alacağız. Hepinize dün akşam sabaha kadar bu binaya sahip çıkan, bu binada uyuyan, bu binada nöbet tutan herkese teşekkür ediyorum. Milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri, partimizin üyeleri bu binaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün baba evine sahip çıkmaya, oranın seçilmişlerine sahip çıkmaya devam edecekler. Devam ediyoruz.”

CHP İstanbul İl Yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kurultay delegesinin başvurusu üzerine verilen bir karar ve yargılama süreci bu. Bir taraftan ceza soruşturması, ceza davaları, bir taraftan da Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Siyasi Partiler Kanunu ve Dernekler Kanunu'na atıfla yapılan davalar var. Tabii her iki dava birbirini etkileyebilecek düzeyde” dedi.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE İÇİN İMZA

CHP İstanbul il delegeleri ise noter üzerinden İstanbul İl Kongresinin olağanüstü toplanmasını talep etti. CHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, iptal edilen İstanbul İl Başkanlığı seçimi için olağanüstü kurultay toplanması yönünde delegelerin kendi iradeleriyle imza toplamaya başladıklarını belirtti.

Çiftçi, "İstanbul delegelerimiz noter kapılarında sıraya girip olağanüstü kongre toplanması için imza vermeye başladılar. Bu bizim dışımızda gelişen bir durum. Üyeler, haklarını kullanabilirler. Kongreden Özgür Çelik'in daha güçlenerek çıkacağına inanıyoruz" dedi. İstanbul delegeleri İstanbul kongresinin yenilenmesi için imza toplarken 80 ilde de mahkemenin 'mutlak butlan' kararı vermesi halinde nasıl hareket edeceklerini değerlendirdikleri, gerekirse olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlayacakları öğrenildi.

∗∗∗

MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

BirGün TV’de Zafer Arapkirli’nin sunduğu Medyaterapi programına katılan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Bütün bunlar AKP yargısı ve ona iş birliği yapan insanların kurdukları kumpaslardır. CHP bu kumpasın altında kalmaz. Çok açık ifade edeyim, CHP kurultayları, kongreleri aday olmak isteyen tüm partililerimize açıktır. Bu kongrelerde insanlar gelirler aday olurlar, düşüncelerini kürsüden çok açık bir şekilde ifade ederler. Ve partilileri onları seçer ya da seçmez. Bütün bunlar varit iken bir AKP yargısı eliyle iki yıl evvel yapılmış kongreyi ortadan kaldırmaya çalışmanın akılla mantıkla, partililikle yurtseverlikle açıklanabilir bir tarafı yoktur. Çünkü CHP şu anda bir, parti mücadelesi, parti içi sorunu yaşamıyor. CHP şu anda bu memlekette adaletin ve demokrasinin yaşayabilmesi için bir etkin mücadele veriyor” dedi. Günaydın sözlerini şöyle sürdürdü: “Hiç kimse endişe etmesin. Süreci büyük bir kaygıyla izleyen yurttaşlarımıza buradan sesleniyorum, CHP bu kumpasın altında kalmayacaktır. Demokrasi ve adalet mücadelemiz devam edecek. Ve mutlaka bize yakışır şekilde bu mücadeleyi başarıyla sonuçlandıracağız.”

∗∗∗

AVCILAR VE BEŞİKTAŞ’A OPERASYON

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Aktaş'ın "elebaşı" olduğu iddia edilen "suç örgütüne" yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar Belediyesi'nde düzenlenen ihaleler incelendi. Usulsüzlüklere karıştığı iddia edilen ihale komisyon üyelerinin gözaltına alınmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan 5, Avcılar Belediyesinde çalışan 2 zanlı gözaltına alındı.

∗∗∗

DIŞ BASIN: YARGI DARBESİ

CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin mahkeme kararı, uluslararası basında geniş yankı buldu. ABD ve Avrupa merkezli medya kuruluşları, CHP İstanbul il yönetiminin mahkeme kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılmasını, "yalnızca parti içi bir gelişme olarak değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi baskı ortamının bir parçası"’ yorumlarıyla ele aldı. İngiltere merkezli Reuters, “muhalefete yeni bir yargısal darbe” olarak nitelendirdiği kararın Türkiye piyasalarında büyük dalgalanmaya yol açtığını belirtti. Reuters, kararın ardından Türk lirası cinsinden hisse senetleri ve tahvillerde sert düşüş yaşandığını da vurguladı. ABD merkezli Bloomberg, "Mahkeme kararını, CHP’nin Erdoğan’a karşı siyasi mücadelesini sekteye uğratabilecek bir gelişme” olarak yorumladı. Çin’in resmi haber ajansı Xinhua, mahkeme kararının “ihtiyati tedbir” kararı olduğunu aktardı.