Sandıkta kaybettiğini sopayla almak istiyor

Politika Servisi

Saray yönetiminin yargı sopasıyla muhalefeti kuşatma hamlesi hız kesmiyor. 19 Mart’tan bu yana devam eden operasyonların geçtiğimiz hafta beşincisi düzenlenirken önceki gün mahkemeye sevk edilen 22 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa (GOP) Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da bulunuyor. Bu kez tutuklananlar arasında İstanbul’un yanı sıra Adana’nın Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarının da olması, operasyonların Anadolu’daki CHP’li belediyelere de yöneleceği görüşünü kuvvetlendirdi.

7 ay önce Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ile başlayan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda bürokrat ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanmalarıyla genişleyen operasyonlara 31 Mayıs Cumartesi sabahı bir yenisi eklenmişti. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmek için ifade veren iş insanı Aziz İhsan Aktaş ve diğer bazı kişilerin ifadeleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 4 ayrı soruşturma kapsamında hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilen isimlerin emniyet işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen başkanlar ve diğer isimlerin savcılık ifadeleri önceki gece sona erdi. Savcılık 6 kişiyi adli kontrol, 30 kişiyi ise tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Sulh Hukuk hakimliğindeki işlemler ise 03.00 sıralarında tamamlandı. Hakimlik, aralarında 5 belediye başkanının de bulunduğu

22 kişi hakkında değişik suçlamalarla tutuklama kararı verdi. Tutuklanan belediye başkanları, yardımcılar ve diğer isimler şöyle:

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, eski CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB AĞAÇ A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İBB İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin ve İsmet Abacı.

Aralarında Büyükçekmece Basketbol Kulübü Genel Koordinatörü Halil Satı, Can Zafer Yaman, Gürkan Dölekli ve Songül Demir'in de bulunduğu 9 isim hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe, "Bu siyasi baskılar, tehditler ve hiçbir dayanağı olmayan hukuksuz kararlar bizi yolumuzdan geri döndüremeyecektir. Başımız dik bir şekilde, mücadelemizden bir adım bile geri atmadan ülkemizi bu karanlık günlerden çıkaracağımıza söz veriyoruz. Aydınlık bir Türkiye umuduyla yeniden buluşacağımız günler yakındır" ifadesini kullandı.

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ise sosyal medya hesabından "Belediye başkanlarımızı, siyasi arkadaşlarımı, onurlu bürokratlarımızı ve yol arkadaşlarımızı tutuklu zannetmeyin. Senaryosu önceden yazılmış bir film sergileniyor adeta. Önce şafak baskınları ve gözaltı, ardından beş gün boyunca pislik içinde, havasız, aç, susuz bir ortamda bekletilen ve tutuklanarak Silivri’ye gönderilen insanlar… Düşman hukukunun dünyada görülmemiş yöntemleri uygulanıyor" dedi.

TUTUKLU BAŞKAN SAYISI 11'E YÜKSELDİ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu CHP’li 11 belediye başkanı gözaltına alındı. Son olarak düzenlenen 5. dalga operasyonun ardından 5 başkanın daha tutuklanmasıyla, tutuklu CHP’li belediye başkanlarının sayısı 11’e yükseldi.

MECLİS ÇOĞUNLUĞU CUMHUR İTTİFAKI’NDA

Öte yandan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe de tutuklanan isimler arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı'nın Bahçetepe'yi görevden uzaklaştırmasının ardından Belediye Meclisi yeni başkanı seçecek. Meclis'teki çoğunluğun AK Parti ve MHP ittifakında olması, seçilecek ismin de bu partilerden çıkma ihtimalini güçlendiriyor. Bu durumun gerçekleşmesi halinde Gaziosmanpaşa Belediyesi CHP'den Cumhur İttifakı'na geçmiş olacak.

AVUKATLARDAN NAKİL HAMLESİNE TEPKİ GELDİ

Öte yandan 19 Mart operasyonlarında tutuklanan başkanlardan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 8 kişinin Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden başka cezaevlerine nakil edileceklerine ilişkin haberler üzerine İBB Savunma Avukatları tepki gösterdi. Açıklamada nakillerdeki sakıncalara dikkat çekildi ve "Müvekkillerimizin savunma haklarının zayıflatılmasına, kişi güvenliklerinin tehlikeye atılmasına ve tutukluluğun cezalandırmaya dönüşmesine karşı sessiz kalmayacağız. Bu hukuksuz sevk uygulamalarının derhal durdurulmasını, tutuklu müvekkillerimizin ikametlerine en yakın cezaevlerine naklini ve benzer suçlardan itham edilen kişilerle aynı yerde tutulmalarını, hukuka aykırı bu işlemler nedeniyle sorumlular hakkında adli ve idari işlem başlatılmasını talep ediyoruz" denildi.

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BAMBAŞKA GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

GOP Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’ye yöneltilen suçlamalardan biri bambaşka bir gerçeği ortaya çıkardı. Hakan Bahçetepe’nin rüşvetle verdiği iddia edilen kazı iznini, önceki AKP’li Başkan Hasan Tahsin Usta’nın seçim gecesinde belediye meclisine verdirdiği ortaya çıktı. Diğer bir suçlama ise etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerle son operasyonları şekillendiren iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın, Bahçetepe belediye başkanı olarak seçilmeden önce belediye bünyesine katılan bir araçla ilgili iddiaları olduğu öğrenildi. Bahçetepe iddiaları yalanladı.