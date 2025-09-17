Sandıkta kazananlar cezaevine atıldı: İstanbul 12 CHP’li Belediye Başkanı tutuklandı

Esenyurt Belediyesi ile başlayan İstanbul, Antalya ve Adana büyükşehir belediyelerine kadar uzanan CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor. Son olarak 14 Eylül’de başlayan operasyonlar sonucu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu da tutuklandı. Böylece İstanbul’da tutuklu belediye başkanı sayısı 12’ye yükseldi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP, 81 ilden 35'ini kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Ancak bu zaferin ardından, partinin belediye başkanlarına yönelik operasyonlar hız kazandı. 19 Mart'tan bu yana 17 CHP'li belediyeye operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında biri önceki dönem olmak üzere toplam 15 belediye başkanı tutuklandı. Adıyaman Belediye Başkanı ise önce ev hapsine alındı, ardından serbest kaldı. Bunun yanında bazı belediye başkanları ise AKP'ye katıldı.

İSTANBUL'DA TUTUKLU BAŞKAN SAYISI 12’YE YÜKSELDİ

İlk olarak 30 Ekim 2024’te ‘Kent Uzlaşısı’ kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile başlayan süreç Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile devam etmişti. 19 Mart’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptalinin ardından suç örgütü kurmak ve yönetmek irtikap, rüşvet almak ihaleye fesat karıştırmak, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve terör örgütleriyle iş birliği iddialarıyla gözaltına alınıp ardından tutuklanmasıyla operasyonlar devam etti. 19 Mart’tan bu yana şu ana dek İstanbul’da belediyelere yönelik 11 kere operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 12 belediye başkanı tutuklandı.

Tutuklanan belediye başkanları şu şekilde:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı

OPERASYONLAR ANADOLU’YA SIÇRADI

Esenyurt Belediyesi ile başlayan ve İBB’ye kadar uzanan CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar, Anadolu’ya sıçradı.

5 Haziran’da yapılan operasyonların sonucu İstanbul dışında ilk olarak Ceyhan ve Seyhan Belediyesi başkanları Oya Tekin ve Kadir Aydar tutuklandı.

Ardından 5 Temmuz’da yapılan diğer operasyonlar kapsamında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Başkanı Muhitten Böcek tutuklanmış, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurahman Tutdere hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Tutdere hakkında verilen karar daha sonra bozulmuştu.

Diğer yandan 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan kentlerden bir tanesi olan Adıyaman’da geçen yılki seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk sırada yer aldığı, AKP’nin de 4 milletvekili çıkardığı kentte, CHP 47 yıl sonra yeniden belediyeyi kazanmıştı.

Öte yandan Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde CHP'li belediyeye bu sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Operasyonda, Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek gözaltına alındı.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında AKP döneminden kalan ruhsat dosyalarına imza attığı gerekçesiyle hakkında şikayet bulunan Başkan Yardımcısı Özgür Örnek hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARI DA TUTUKLANANLAR ARASINDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Temmuz'da "İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı" iddiası üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de olduğu 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltındaki ve savcılıktaki işlemlerin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Soyer, 4 Temmuz’da tutuklandı

İSTİFALAR, KAYYUMLAR VE PARTİ DEĞİŞİKLİKLERİ

CHP’ye yönelik operasyonlar sürerken bazı belediye başkanları, partilerinden istifa ederek, bazılarına da kayyum atanarak belediyeler CHP’nin elinden alındı.

İlk olarak Esenyurt Belediyesi’nde kayyum ile başlayan süreç Şişli ile devam etti. Ahmet Özer ve Resul Emrah Şahan kent uzlaşısı sebebiyle tutuklu bulunmalarının ardından Esenyurt ve Şişli’ye kayyum atandı.

Dersim Ovacık Belediyesi’ne de kayyum atandı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tutuklanmasının ardından belediye Meclis çoğunluğu sağlanamadığından AKP’ye geçti.

14 Ağustos 2025 tarihinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ve Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan AKP’ye katılan isimlerden oldu. Böylece AKP’nin Aydın’daki belediye sayısı 4'ten 8'e yükseldi.

Özellikle Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Söke Belediyesi, AKP tarihinde ilk kez kazandığı belediyeler arasında yer aldı.

Son olarak Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı rozetle AKP'ye katılan CHP’li isimler arasında yer aldı.

CHP’NİN İSTANBUL’DA AKP’DEN ALDIĞI İLÇELER

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP, en büyük seçim zaferlerinden birini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde elde etti. Mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum karşısında milyonluk oy farkıyla galip gelirken CHP, 2019 seçimlerinde kazandığ 14 ilçeyi de 26'ya çıkardı. AKP, İstanbul’da büyük kan kaybederek belediye sayısı 14’e düşmüştü

2024 seçim sonuçlarıyla beraber CHP’nin AKP’den aldığı yerler: