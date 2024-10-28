Sandıktan çıkan sonuç krizi büyütecek

Batı ile Rusya arasında jeopolitik rekabete sahne olan Kafkaslardaki eski Sovyet ülkesi Gürcistan’da ülkenin siyasi kaderini belirleyecek kritik parlamento seçimini iktidardaki Gürcü Hayali partisi kazandı. Seçimi Rusya ile Avrupa Birliği (AB) arasında bir seçim olarak gören muhalefet koalisyonu, seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini açıkladı.

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu’nun açıkladığı sonuçlara göre, cumartesi günü yapılan seçimde oyların yüzde 54,08’ini 12 yıldır iktidarda olan Gürcü Hayali Partisi aldı.

Batı yanlısı muhalefet blokundan “Değişim Koalisyonu” yüzde 10,92, “Gürcistan’ı Kurtarmak İçin Birlik” yüzde 10,12, “Güçlü Gürcistan” yüzde 8,78 ve “Gakharia Gürcistan İçin Partisi” yüzde 7,76 oy aldı.

150 koltuklu parlamentoda 76 koltuğu elde edebilen siyasi parti veya seçim bloku, tek başına iktidarı kurabilecek. Sandık sonuçlarına göre Gürcü Hayali, 91 koltukla parlamento çoğunluğunu elde etti.

İKTİDARDA KALDI

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından iktidar partisi olarak etkileyici bir zafer elde ettiklerini söyledi. Gürcü halkının barışı ve kalkınmayı seçtiğini kaydeden Kobakhidze, "Ülkemizde barışı korumanın kaderinin belirlendiği, ülkemiz açısından çok önemli bir seçimdi. Sonuçta Gürcü halkı tek alternatifi tercih etti, barışı ve ülkenin kalkınmasını, ülke için parlak bir geleceği seçti" ifadelerini kullandı. Kobakhidze, en fazla oyu alan muhalefet partisinden 5 kat fazla oy aldıklarına dikkat çekti. Seçim kampanyasını Gürcistan’ı Ukrayna Savaşı’ndan uzak tutma üzerinden yürüten Gürcü Hayali partisinin kurucusu milyarder Bidzina İvanişvili de partisinin 2012’den bu yana en yüksek oyu aldığına dikkat çekti. Sayım sürecinde hile yapıldığını savunan muhalefet temsilcileri, sandık çıkış anketlerine göre kazanan tarafın kendileri olduğunu iddia ederek sonuçları “anayasal darbe” olarak nitelendirdi. Gürcistan’da tutuklu olarak yargılanan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin de kurucusu olduğu ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareket’in (UNM) lideri Tina Bokuchava sonuçları tanımadıklarını duyurdu. Muhalefet, destekçilerini seçim sonuçlarını protesto etmek için sokağa çağırdı.

Batı yanlısı Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili de seçimlerde “hile yapma girişimleri” olduğunu savundu.

Seçimleri yerinde izleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve NATO gözlemcileri, seçimin "eşit olmayan bir oyun alanında" yapıldığını, bunun sonuçların güvenilirliğine zarar verdiğini kaydetti. Açıklamada, "oy verme günü genel olarak iyi organize edilse de" seçim sürecinin genelindeki uygulamaların demokratik prensiplerle bağdaşmadığı belirtildi. İktidara geldiği 2012’den sonra başta liberal ve Batı yanlısı bir çizgi izleyen Gürcü Hayali, son yıllarda Rusya ile yakınlaşmakla eleştiriliyordu. Temmuz ayında “Rus yasası” olarak anılan “etki ajanlığı” yasasının meclisten geçmesinin ardından Brüksel, “demokratik gerileme” gerekçesiyle Gürcistan’ın AB’ye katılım sürecini askıya aldı. ABD ayrıca Gürcistan’a yapacağı 95 milyon dolarlık yardımı ve bu yıl yapılması planlanan ortak askeri tatbikatı askıya aldığını, bazı Gürcistanlı yetkililere de vize yasağı getirdiğini duyurmuştu.

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LİTVANYALILAR İKİNCİ TURDA OY KULLANDI

Rusya’nın sınır komşusu olması nedeniyle Batı için stratejik önemdeki Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Litvanya’da halk, pazar günü genel seçimlerin ikinci ve son turunda oy kullandı. 2,4 milyona yakın seçmen parlamento seçimlerinin ikinci turu kapsamında 141 sandalyeli parlamentonun 63 milletvekilini belirlemek üzere sandık başına gitti. Parlamentonun 78 üyesi 14 Ekim’de düzenlenen ilk turda belirlenmişti. İlk turun galibi çıkardığı 20 milletvekili ile ana muhalefetteki Litvanya Sosyal Demokrat Partisi (LSDP) partisi olmuş, onu 18 milletvekili ile iktidardaki Anavatan Birliği-Litvanya Hristiyan Demokratlar Partisi (TS-LKD) izlemişti. LDSP’nin lideri Vilija Blinkeviciute, ilk turun ardından ülkenin Batı yanlısı dış politikasında bir değişiklik olmayacağını ve Ukrayna’ya yardımların birinci öncelik olacağını söylemişti.