Sandu’nun zaferini diaspora oyları belirledi

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Moldova’nın AB yanlısı Devlet Başkanı Maia Sandu, Pazar günü düzenlenen ikinci tur seçimleri kazandı. Sandu, Rus müdahalesi ve seçim manipülasyonu suçlamalarıyla gölgelenen kritik cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ikinci kez göreve geldi.

Moldova Merkez Seçim Komisyonu, iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi’nin (PAS) adayı Sandu’nun oyların yüzde 55’ini aldığını onayladı. Sandu’nun rakibi olan Moldova Sosyalistler Partisi’nden (PSRM) eski başsavcı ve Gagavuz Türkü Alexandr Stoianoglo’nun oyu yüzde 45’te kaldı. Ülke içindeki oylarda yüzde 48 ile rakibinin gerisinde kalan Sandu, yurtdışındaki diasporadan gelen oylarla seçimi kazandı.

Moldova Merkez Seçim Komisyonun kesin olmayan verilerine göre, yurt dışında yaşayanlar dahil yaklaşık 3 milyon 302 seçmenin bulunduğu ülkede, seçime katılım oranı yüzde 54 oldu. Batı’dan Sandu’ya seçim zaferinin ardından tebrik yağdı.