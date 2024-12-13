Sanığa sadece 17 yıl hapis cezası

Haber Merkezi

6 Şubat depremlerinde yıkılan binalara ilişkin açılan davalar devam ediyor. Maraş’ta yıkılan ve 96 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı’nın karar duruşması dün görüldü. Duruşmada, tutuksuz yargılanan yapsatçı Ahmet Kara’ya 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Antep’te yıkılan ve 25 kişinin hayatını kaybettiği Pamukkale Sitesi A Blok davasının duruşması da dün görüldü. Savunma yapan tutuklu sanık statik proje müellifi Atilla Gökçek, "Deprem olacağını bilemezdim. Bu deprem o dönemki yönetmeliğe göre belirlenen şiddetten daha fazla şiddette olmuştur. Devletin kurumları bu depremi öngörmemiştir. Öngörmüş olsa 9 deprem yönetmeliği olmazdı" dedi. Duruşma ertelendi.

Antep’te 26 kişiye mezar olan Kavak Apartmanı’nın karar duruşması ise bugün görülecek. Yakınlarını kaybeden Halil Okyay, “Servetlerini kullanarak çoğu yoksul aileyi kan parasıyla şikâyetlerinden, davadan vazgeçirdiler" iddiasında bulundu. Okyay, "Adil olan cezanın verilmesini istiyoruz. En azından bu, davaların mental yorgunluğunu azaltacaktır" dedi.