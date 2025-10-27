‘Sanığın bir an önce tutuklanmasını istiyorum‘

Erzincan'da 17 yaşındaki stajyer S.Y'yi istismar ettiği suçlamasıyla yargılanan 25 yaşındaki M.U'ya, mahkeme "iyi hal indirimi" uygulayarak 10 yıl hapis cezası verdi. Sanığın tutuklanmamasına tepki gösteren anne Miyase Y, "Bu sanığın bir an evvel tutuklanıp içeri atılmasını istiyorum. Ufacık davalarda insanlar hemen tutuklanırken, kızımı istismar eden şahıs elini kolunu sallayarak dolanıyor" dedi. Ailenin avukatı Zübeyir Yıldırım ise adalete güvendiklerini ve hukuki süreci sonuna kadar takip edeceklerini belirtti.

Erzincan'da 17 yaşındaki S.Y, staj yaptığı iş yerinde usta öğretici M.U. tarafından cinsel istismara uğradı. Davada mahkeme, M.U'yu "çocuğun cinsel istismarı" suçundan önce 8 yıl hapse mahkum etti, usta öğretici olması nedeniyle cezayı 12 yıla çıkardı. Ancak sanığın sabıkasız geçmişi ve yargılama sürecindeki tutumunu dikkate alarak iyi hal indirimi uyguladı ve cezayı 10 yıla düşürdü. Sanık M.U. hakkında tutuklama talebi reddedilerek adli kontrol tedbirinin sürmesine karar verildi. Dosyanın, istinaf incelemesi için Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildiği öğrenildi.