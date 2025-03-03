Sanığın mevcutlu olarak mahkemeye getirilmesi ne demek?

Sanığın mevcutlu olarak mahkemeye getirilmesi, bir ceza davasında sanığın fiziken mahkeme huzuruna çıkarılmasını ifade eden bir hukuki terimdir.

Bu durum, sanığın duruşmaya bizzat katılmasının zorunlu olduğu ve mahkeme tarafından yokluğunda yargılama yapılmayacağı anlamına gelir.

Genellikle tutuklu sanıklar veya ifadelerinin bizzat alınması gereken durumlarda kullanılır.

Mahkeme, sanığın duruşmaya katılmasını zorunlu kılabilir ve eğer sanık tutuklu değilse, kolluk kuvvetlerine sanığın mevcutlu olarak getirilmesi için talimat verebilir.

MEVCUTLU OLARAK GETİRİLME KARARI HANGİ DURUMLARDA VERİLİR?

Mahkemeler, delil toplama, çapraz sorgu, tanık beyanlarının değerlendirilmesi ve savunma hakkının eksiksiz kullanılmasını sağlamak amacıyla sanığın mevcutlu olarak getirilmesine karar verebilir.

Özellikle ağır ceza gerektiren suçlar, kaçma şüphesi bulunan sanıklar veya mahkemeye gelmeme ihtimali olan kişiler için bu karar verilir.

Eğer sanık davete rağmen duruşmaya katılmazsa, mahkeme zorla getirme kararı çıkarabilir.

Bu durumda, kolluk kuvvetleri sanığı belirlenen tarihte mahkemeye götürmekle yükümlüdür.

Mevcutlu olarak getirilme kararı, yargılama sürecinin sağlıklı yürütülmesi ve sanığın savunma hakkını tam anlamıyla kullanabilmesi için büyük önem taşır.