Sanık avukatından utandıran talep

Maraş’ın Onikişubat ilçesinde 6 Şubat depreminde yıkılan 10 katlı Ezgi Apartmanı davasının tutanaklarına geçen sanık avukatı savunması “Bu kadar da olmaz” dedirtti. Sanıklar Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in avukatı Mesut Çakar, 13 Aralık 2024’teki duruşmada savunma yaptı.

Çakar 500 gündür firari olan müvekkilleri hakkında tutuklama kararının kaldırılmasını istedi. Çakar, “Sanıkların işlerinin aksaması ve çalışan sayısının yarıya inmesini” talebe gerekçe olarak sundu.

ÇALIŞAN SAYISI DÜŞMÜŞ

Avukat Çakar ile Maraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ile arasında geçen diyalog tutanaklara şöyle yansıdı:

Mesut Çakar: Bizim bu şirketlerimizin batmasının bu ülkeye, bu memlekete ne faydası var? Cezamız varsa zaten çekmeye razıyız bunu her şekilde kabul ediyoruz. Geçen yıl bu firmada 3 bine yakın kişi istihdam edilirken bu sene bin 500 kişiye düştü. Niye? Çünkü işlerin başında kimse yok, idare edebilecek kimse yok.

Başkan: Teknik konulara gelin Avukat Bey. Talepleriniz varsa alalım.

Mesut Çakar: Başkanım biz kefalet dahil istediğiniz adli kontrol hükümlerince müvekkillerin tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz.

Başkan: Müvekkiliniz tutuklu değil ki zaten.

Av. Mesut Çakar: Hayır yakalamalarının kaldırılmasını talep ediyoruz, başkanım özür dilerim yakalamaların kaldırılmasını talep ediyoruz.

Başkan: Müvekkilleriniz hakkında yakalamanın kaldırılmasını…

Mesut Çakar: Bazı kesimlerin işlerine gelmediği zaman bu şekilde yani bu şekilde sabote edilmeye çalışılıyor Başkanım biz bunlarla uğraşıyoruz dosyanın esasıyla değil aslında işlerine gelen bunlar olduğu için.

Avukat Mesut Çakar, son seçimlerde MHP’den milletvekili adayı da gösterilmiş ancak seçilememişti.

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PASTANE İÇİN 35 CAN GİTTİ

Ezgi Apartmanı’na ilişkin davada Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yedi öğretim üyesinin hazırladığı raporda, binayı inşa eden müteahhit ile binanın giriş katında bulunan ve tadilat yapan Kervan Pastanesi’nin sahiplerinin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi. Haklarında “Olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel kayıtlı adreslerinde bulunamadı. Sanıklar 500 gündür firari durumda.