Sanık mahkemede ceza indirimi almaya çalıştı

Haber Merkezi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Selda Eller'i boğarak öldüren sanık Gökhan Eller dün hakim karşısına çıktı. Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşmasında Sanık Gökhan Eller, olay günü emniyetten arandığını ve Selda Eller’in kendisi hakkında "uzaklaştırma kararı" aldırdığını öğrendiğini anlattı.

Eller, aldatma ve tahrik bahanelerini ileri sürerek cinayeti işlediğini söyledi. Daha sonra maktul Selda Eller'in babası Mustafa Durmaz da tanık olarak ifade verdi.

Ailenin avukatı Ali Arslan ise sanığın tasarlayarak işlediği cinayeti ortada bir aldatma durumu ve tahrik varmış gibi kurgulayarak ceza indirimi almaya çalıştığını belirtti. Mahkeme heyeti, dosyadaki diğer tanıkların da dinlenilmesi, HTS kayıtları ile diğer delillerin incelenmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına ve davanın 18 Şubat'a ertelenmesine karar verdi.