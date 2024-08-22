Sanık nasıl tahliye edildi?

Deprem davalarındaki skandallar zincirine yeni halkalar eklenmeye devam ediyor. 44 kişinin ölümünden sorumlu tutulan ve Sait Bey Sitesi davasının bir numaralı sanığı olan Halil Yıldız’ın Esenler Belediye Başkanı AKP’li Tevfik Göksu’nun akrabası olduğu ortaya çıktı. Göksu’nun devreye girmesi ile Halil Yıldız’ın serbest bırakıldığı iddia edildi.

Tevfik Göksu

USULSÜZLÜKLER SIRALANDI

6 Şubat depreminde Maraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde kentsel dönüşümle inşa edildiği halde yıkılan Sait Bey Sitesi’nde 44 kişi yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yedi akademisyene bilirkişi raporu hazırlatıldı. Birçok usulsüzlüğün sıralandığı raporda, “Binaya, inşası sonrasında projelerinde bulunmayan işlemler yapılmıştır. Bu binanın taşıyıcı sistemini olumsuz etkilemiştir” denildi.

Soruşturma sonunda Sehay Yapı Denetim şirketi sahibi Halil Yıldız, AKP’ye yakınlığıyla bilinen sitenin müteahhidi Hasan Çam, şantiye şefi şüpheli Halil İbrahim Us, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız ile yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Yıldız hakkında 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Ancak yargılama sürerken yeni bir bilirkişi raporu hazırlatıldı. Turgay Çoşgun, Cihan Öser, Mücteba Uysal, Hakkı Ekşi ve Barış Sayın tarafından hazırlanan 15 Temmuz 2024 tarihli raporda sadece Hasan Çam asli kusurlu bulundu.

Şantiye şefleri Murat Kaş ve Halil İbrahim Us ile sanıklar Sehay Yapı Denetim firmasının sahibi Halil Yıldız ile uygulama denetçisi Yavuz Kaygısız’ın ise “Görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğinin kesin nitelikte söylenemeyeceği, bu nedenle de teknik açıdan herhangi bir kusur atfedilemeyeceği, görüş ve kanaatine varıldığı” ifade edildi. Raporun ardında Maraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Temmuz’da Halil Yıldız ile uygulama denetçisi Yavuz Kaygısız’ın adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verdi. Serbest bırakılan Sehay Yapı Denetim firmasının sahibi Halil Yıldız’ın Esenler Belediye Başkanı AKP’li Tevfik Göksu’nun akrabası olduğu ortaya çıktı. Halil Yıldız, Tevfik Göksu’nun eşi Hacer Yıldız’ın kardeşi. İddialara göre ise Tevfik Göksu kayınbiraderi Halil Yıldız’ın tahliyesi için devreye girdi. Ayrıca Halil Yıldız’ın avukatlığını da eski AKP Kahramanmaraş İl Başkanı Metin Doğan yapıyor.

SORUYU DUYAN KAÇTI

BirGün’ün ulaştığı Halil Yıldız, Tevfik Göksu ile diğer aile üyeleri ise iddialara ilişkin tüm soruları yanıtsız bırakarak bir açıklama yapmadı.