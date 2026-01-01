Sanık yakınları katledilen kadının ikizine saldırdı

Haber Merkezi

İstanbul Küçükçekmece’de 11 Temmuz’da eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan’da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin zanlı Koç’un da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılanması dün de devam etti. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü gününde müşteki sıfatıyla Ayşe Tokyaz’ın ikizi Esra Tokyaz konuştu.

Esra Tokyaz Cemil Koç ile tanışmalarını ve sonraki süreci aktardı. Ayrıca Esra Tokyaz, Cemil Koç’un kadını öldürdükten sonra kendisiyle iletişime geçtiğini ifade ederek “Polise git karakola şikâyet et. Şunu unutma polis de bana bir şey yapamaz” dediğini söyledi. Esra Tokyaz’ın ifadesi sürerken Sanık Cemal A.’nın yakını Esra’ya sözlü saldırıda bulundu, salonda arbede çıktı.