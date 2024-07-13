Sanıklar için güvence istedi!

Haber Merkezi

Maraş merkezli depremlerde yıkılan ve 36 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı’nın 3’üncü duruşması dün görüldü. Duruşmada söz alan Avukat Ersan Şen firarı sanıklar için “Benim müvekkillerim suçsuz, onları saklamıyorum. Müvekillerim yurt dışında değil ama kırmızı bülten çıkarmayın” diyerek güvence belgesi istedi. Şen’in talebi reddedildi. Mahkeme heyeti, sanıkların yurtdışında olup olmadığının tespiti için kolluğa talimat yazacağını açıkladı. Duruşma 4 Ekim’e ertelendi.

Bir diğer deprem duruşması da önceki gün görüldü. Maraş’ta 76 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi’nin L Blok davasında, tutuklu sanıklar Ahmet Doğan ve Tevfik Tepebaşı’nın yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirleriyle tahliyelerine karar verildi.

Sanıklar Ahmet Doğan ve Tevfik Tepebaşı’nın diğer deprem davaları nedeniyle tutuklulukları devam etti. Tepebaşı geçen aylarda da Maraş’ta 60 kişinin öldüğü Hacı Ömer Apartmanı davasında tahliye edilmişti.

ADALET ARAYIŞI

Öte yandan Antakya Fuat Koku Sitesi’nde ailesini kaybeden Döne Kaya, başlattığı adalet nöbetine dün Hatay Adliyesi önünde devam etti. Kaya, “‘Lütfen, aynı sağduyuda olun. Kaybedilenler sizin anneniz, eşiniz, evladınız olsaydı bu soruşturmalar böyle uzun sürer miydi? Adalet istiyorum’’ dedi.