Sanıklardan pişkin savunma

Meral DANYILDIZ

İstanbul Esenyurt’ta 10 Ekim 2025’te darbedilerek hayatını kaybeden gazeteci ve belgeselci Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması dün Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Savcı, Hakan Tosun’un öldürülmesine dair tüm kamera kayıtlarının bilirkişi tarafından çözümlenmesini, sanık Abdurrahman Murat’ın yanında bulunan ve tanık olarak dinlenen Yusuf Özakdağ hakkında soruşturma yürütülüp yürütülmediğine dair Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazılmasını istedi. Savcı ayrıca sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.Mahkeme duruşmayı 8 temmuz saat 14.00’e erteledi.

SALDIRILARI REDDETTİLER

İlk duruşma, polisin gazetecilere yönelik müdahalesiyle başladı. Duruşmayı takip etmek isteyen gazetecilerle polis arasında salona girme tartışması yaşandı, polis gazetecilere ve avukatlara fiziki müdahalede bulundu. Gazetecilerin ısrarı sonucu bir salon daha açıldı, gazeteciler duruşmayı başka bir salondan, SEGBİS ile takip etti.

Duruşmada İstanbul ve Antalya Barosu’nun yanı sıra Tosun’un ailesi davaya müdahil olma taleplerini iletti. Tutuklu sanıklar Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin hakkında “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Duruşmada konuşan anne Fatma Tosun, “En son konuşmamızda ‘Yoldayım, geliyorum’ dedi. Daha sonra telefonu kapandı ulaşamadım. Benim çektiğim acıyı onlar da çeksin” dedi. Tosun’un otopsisini temiz çıktığı, uyuşturucuya rastlanmadığına dikkat çeken Tosun, anlatılanların iftira olduğunu ifade etti.

Duruşmada savunma yapan sanık Abdurrahman Murat, olay günü Hakan Tosun’un elektrik direğinde oturduğunu üç kez kendisiyle denk geldiklerini, ilkinde yanından geçip gittiğini, ikincisinde omzuna tekme attığını, üçüncüsünde de yumruk attığını söyledi. Murat, Tosun’u gördüklerinde darbedilmiş olduğunu iddia etti. Tosun’u ikinci gördüğünde orada alkol almaması için uyardığını, Tosun’un kendisine küfrettiğini iddia etti. Murat, "Ben omzuna tekme attım, sert değildi. Kendi kendini yere attı" ifadelerini kullandı.

Murat bu olayın ardında yanına Ayhan Adıgüzel ve Adnan Şahin’in geldiğini anlattı. Adnan Şahin’in de Tosun’a tekme attığını daha sonra Şahin’in arabayla kedisini eve bıraktığını söyledi.

Murat’a, Şahin onu eve bıraktıktan sonra Yusuf Özakdağ’ın motosikletinin arkasına binerek Tosun’un bulunduğu yere neden tekrar gittiği soruldu. Murat, amacının Tosun’un yanına gitmek değil markete gitmek olduğunu ileri sürdü. Yolda Tosun’u tekrar gördüğünü burada aralarında yeniden küfürleşme olduğunu, Tosun’un kendisine yumruk atmaya çalıştığını falan atamadığını, kendisinin de bir defa yumruk attığını ve Tosun’un yere yığıldığını söyledi.

Şüphelilerden Adnan Şahin ise Tosun’a tekme attığına dair ifadeleri reddetti ve “Sadece dürttüm, ‘kalk’ dedim” dedi. Müşteki avukatları kamera görüntülerinde kendisinin tekme attığını söyledi. Tanıklardan Gönül Doğan "Ben doğruyu söyleyeceğim ama çocuğuma zarar gelsin istemiyorum. Korkumu anlıyor musunuz? Abdurrahman motordan indi, sonra siyah bir araba geldi. Abdurrahman Hakan’a vurdu, arabadakiler vurdu mu hatırlamıyorum” dedi.