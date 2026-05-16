Sanıktan ‘manevi ve milli duygu’ savunması

TBMM'deki stajyer öğrencilere yönelik, “cinsel istismar” davasının 3’üncü duruşması Ankara 57’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görüldü. Tutuklu sanıklar İbrahim Beşlioğlu, Halil İlker Güner, Recep Seven ve Durmuş Uğurlu, mahkemeye SEGBİS üzerinden bağlandı. Tutuksuz sanık Ramazan Çetin ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma Beşlioğlu’nun savunmasıyla başladı. Beşlioğlu, çocuklara gönderdiği mesajları ‘cinsel amaçlı’ atmadığını ileri sürerek “Ben mesaj atarken stajyer değildi. Mesajı muhabbet amaçlı attım” dedi. Sanık Güner de çocuğa herhangi bir teması olmadığını belirterek, 6 aydır cezaevinde olduğunu belirtti ve tahliyesini istedi.

Mağdur kız çocuğunun annesi E.D.’nin avukatı ise “Bir kısım sanıklar suçlarını kabul etmişlerdir. Durmuş’un ifadeleri ise cezadan kurtulmak içindir. Bilirkişi raporlarında sanığın yaklaştığı kaydedilmiştir. Bir tanık da stajyeri, kendi listesine aldırdığını ifade etmiştir. Sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Sanık Uğurlu da suçlamaları reddederek, “Bir kız babası olarak, milli ve manevi duyguları olan biri olarak kesinlikle kabul etmiyorum” diyerek skandal bir savunma yaptı. Uğurlu’nun avukatı da tahliye talebinde bulunarak “Herhangi bir adli kontrol tedbirinin de uygulanmasını kabul ederiz” diye konuştu. Sanık Seven de suçlamaları reddederek tahliyesini istedi.

Beyanların ardından savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet Savcısı, sanıklar için “Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "Çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından ceza istedi. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların, TBMM mutfağında stajyer olarak bulunan 15-18 yaş aralığındaki mağdurlara yönelik eylemlerini, “Kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar” olarak nitelendirerek cezalarda artırım talep etti. Sanıklar hakkında en az 4 buçuk yıldan 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenildi. Esas hakkındaki mütalaanın ardından alınan ara kararda, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmedilerek, mütalaaya karşı taraflara süre verildi. Duruşma, 5 Haziran’a ertelendi.