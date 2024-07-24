Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te sıcak hava etkisini sürdürüyor

Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da, termometreler 43 dereceyi gösterdi.

Kentte, vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresi ile gölgelik alanları tercih etti.

ADIYAMAN

Hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaştığı Adıyaman'da vatandaşlar serinlemek için parkları, havuzları ve gölgelik alanları tercih etti.

Bazı çocuklar da havuzlarda serinleyerek zaman geçirdi.

KİLİS

Sıcaklığın 36 dereceye ulaştığı kentte, vatandaşlar gölgelik alanlarda, parklarda ve havuzlarda serinlemeye çalışıyor.

Hava sıcaklığının yüksek olmasından dolayı kentin işlek caddelerinde sakinlik gözleniyor.