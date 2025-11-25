Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: 1 personel yaralandı

Şanlıurfa'da Merkez Haliliye ilçesinde bulunan adliye binasındaki Adli Emanet Deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yangın çıktı.

Personel, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

İtfaiyeciler, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, bina tahliye edildi.

Yaralanan 1 adliye personeli, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinde geniş barikat kurarak çevre güvenliğini sağladı.

Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

VALİ VE ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Vali Hasan Şıldak, adliyede yaşanan olayın tüm yönleriyle araştırıldığını söyledi.

Gelişmelerin yakından takip edildiğini aktaran Şıldak, "Adli Emanet Deposunda yaşanan küçük çaplı patlama ve yangın kontrol altına alındı. Olayda 1 kişi yaralandı. Şu an olay kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Patlamaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Şanlıurfa adliyemizin adli emanet deposunda patlama meydana gelmiş. Zabit Katibimiz yaralanmış, bacağından yaralanmış. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" ifadelerini kullandı.