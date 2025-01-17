Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'dan AKP sorusuna yanıt

Yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) adayı olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen, daha sonra partisinden istifa eden Mehmet Kasım Gülpınar "AKP'ye geçecek misiniz?" sorusuna yanıt verdi.

Habertürk TV'de Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın soruları yanıtlayan Gülpınar, YRP'de kurumsal sıkıntılar bulunduğunu bu sebeple de istifa kararı aldığını söyledi.

Yerel seçimlerde AKP'den aday gösterilmemesine tepki gösteren Gülpınar, "Benim talebim olmamasına rağmen anketlerde yer alma sebebim ne olabilir? Çünkü halktan öyle talep geliyor. Anketlerde birinci çıktığımı biliyorum. Cumhurbaşkanımız MYK toplantısında bizzat söylemiş, 'halkın istediği adayları belirleyip, yol yürüyeceğiz' diye direktif vermiş. Buna rağmen aday yapılmam istenmemiş. 'Neden ben değilim' diye sordum, cevap alamadım. En sonunda verilen cevap şuydu, 'Urfalı vekiller seni istemiyor' oldu. Bana yapacak bir şey kalmadı zaten. Vekillerin isteyip istememesi ile halkın siyasi iradesi yok sayılacaksa... Hiç aklımda yok iken halk istiyor diye bu işe girmişsem. Bana göre AK Parti'de 'Kasım Gülpınar' olmasın demeye sadece sayın Cumhurbaşkanın hakkı vardır" ifadelerini kullandı.

"YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDE KURUMSAL SIKINTILAR VARDI"

Gülpınar, YRP'den istifa gerekçesini ise şu sözlerle anlattı: "İstifa ettiğimde hemen hemen partilerin hepsi devreye girdi 'adayımız ol' dedi. Yeniden Refah, geçmişte bizim köken olarak, babamın da siyasete başladığı mecra olduğu için, orayı tercih ettik. Hala duyuyorum maalesef en üst düzeyde telaffuz ediliyor. 'Yok büyükelçilik vaad edilmiş'. Olayı basite indirgeyip Kasım Gülpınar'ı tanımadıkları için. Defalarca söylememe rağmen. Yine söylüyorum, daha önce büyükelçilik teklifleri geldi kabul etmedim. Şimdi niye edeyim? Yeniden Refah'ta çeşitli kurumsal sıkıntılar vardı."

"AK PARTİ'YE GEÇMİYORUM"

Daha önce AKP'ye geçmeyeceğine ilişkin açıklamalarının bulunduğunu belirten Gülpınar, "Bir daha Urfa'dan ne belediye başkanı ne de milletvekili adayı olacağım. Büyük konuşmak istiyorum inşallah diyorum ben yine. Büyük konuştum belediye başkanı olmam dedim, bakın geldim koltuğa oturdum" dedi.

AKP'nin dışında çok sayıda siyasi partinin kendisiyle görüştüğünü belirten Gülpınar, görevini bağımsız olarak sürdüreceğini söyledi. Gülpınar, "Bağımsız olduktan sonra başka partilerle de görüştüm. Onları söylemem. Birçok parti benimle dolaylı, dolaysız görüştü. Genel başkan düzeyinde benimle görüşme oldu. Geçmek istesem geçerdim. Siyaseti bu şekilde yapmak istemem. AK Parti'ye de geçmem, CHP'ye de, İYİ Parti'ye de geçmem. Bağımsız kalacağım. Halk beni bir partiye geçeyim diye oyunu vermedi. Bütün kesimler oy verdi. Bir kere onların görüşü alınmadan adım atılmaz. Ama ben sözlerimle kendimi bağladım, bitti o iş" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ÖYLE BİR ŞEY TALEP ETMEDİ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin bir soruyu yanıtlayan Gülpınar, şunlaru söyledi: