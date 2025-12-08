Şanlıurfa'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 zanlı yakalandı
Kaynak: AA
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde market çalışanının yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karaköprü ilçesinde 6 Aralık'ta 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Polis ekipleri, yaptığı çalışma sonucu 4 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Güllübağ Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı'nda bulunan marketin çalışanı S.A. (21), iş yerini açmak istediği sırada 6 Aralık'ta uğradığı silahlı saldırıda yaralanmıştı.