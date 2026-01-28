Giriş / Abone Ol
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Ortakonacık, Bozova'da Kocveran ve Birecik'te Kurucahöyük mahallelerinde yaşayan 11 kişi ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi. Hastaneye kaldırılan 11 kişiden 2 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Güncel
  • 28.01.2026 15:52
  • Giriş: 28.01.2026 15:52
  • Güncelleme: 28.01.2026 15:56
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 11 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi: 2 yaşındaki çocuğun durumu ağır

Şanlıurfa'nın Harran, Bozova ve Birecik ilçelerinde 11 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Harran'da kırsal Ortakonacık, Bozova'da kırsal Kocveran ve Birecik'te kırsal Kurucahöyük mahallelerinde yaşayan 11 kişi ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan kişilerden 2 yaşındaki Azra Özbay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

