Şanlıurfa'da 11 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi: 2 yaşındaki çocuğun durumu ağır
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Ortakonacık, Bozova'da Kocveran ve Birecik'te Kurucahöyük mahallelerinde yaşayan 11 kişi ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi. Hastaneye kaldırılan 11 kişiden 2 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
