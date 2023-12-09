Şanlıurfa'da 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak: AA
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, "kasten öldürme", "kasten yaralama" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.B'nin kaldığı adresi belirledi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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