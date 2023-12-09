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Şanlıurfa'da 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Ajans Haberleri
  • 09.12.2023 19:54
  • Giriş: 09.12.2023 19:54
  • Güncelleme: 09.12.2023 19:54
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, "kasten öldürme", "kasten yaralama" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.B'nin kaldığı adresi belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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