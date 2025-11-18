Giriş / Abone Ol
Şanlıurfa'da 2 işçinin öldüğü inşaatın sahibi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, 2 işçinin hayatını kaybettiği çöken inşaatın sahibi gözaltına alındı.

Yurt
  • 18.11.2025 00:17
  • Giriş: 18.11.2025 00:17
  • Güncelleme: 18.11.2025 00:18
Kaynak: AA
FOTOĞRAF: AA

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çöken inşaata ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında inşaatın sahibi A.K. gözaltına alındı.

Öte yandan hayatını kaybeden Sedat Kurt ve Yakup Güneş'in cenazeleri düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 16 Kasım'da tek katlı bir inşaatta meydana gelen çökme sonucu 2 işçi hayatını kaybetmişti.

