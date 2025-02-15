Şanlıurfa'da 2 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek
Resmi Gazete'de yayımlanan Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın ilanına göre, kentte 2 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 2 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.
Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan 1 jeotermal kaynak arama sahası ve Haliliye ilçesinde yer alan 1 jeotermal kaynak işletme sahasının açık teklif artırma usulüyle ihalesi yapılacak.
İhaleler, 3 Mart 2025'te Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Ek Merkez Binası Toplantı Salonu'nda ayrı ayrı gerçekleştirilecek.