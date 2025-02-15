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Şanlıurfa'da 2 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın ilanına göre, kentte 2 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Güncel
  • 15.02.2025 10:24
  • Giriş: 15.02.2025 10:24
  • Güncelleme: 15.02.2025 10:32
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 2 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek
Fotoğraf: AA

Şanlıurfa'da 2 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan 1 jeotermal kaynak arama sahası ve Haliliye ilçesinde yer alan 1 jeotermal kaynak işletme sahasının açık teklif artırma usulüyle ihalesi yapılacak.

İhaleler, 3 Mart 2025'te Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Ek Merkez Binası Toplantı Salonu'nda ayrı ayrı gerçekleştirilecek.

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