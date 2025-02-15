Şanlıurfa'da 2 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Şanlıurfa'da 2 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan 1 jeotermal kaynak arama sahası ve Haliliye ilçesinde yer alan 1 jeotermal kaynak işletme sahasının açık teklif artırma usulüyle ihalesi yapılacak.

İhaleler, 3 Mart 2025'te Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Ek Merkez Binası Toplantı Salonu'nda ayrı ayrı gerçekleştirilecek.