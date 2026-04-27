Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 2 çocuk öldü, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde seyir halindeki otomobil, Akçakale kara yolu kırsal Hacılar Mahallesi yakınlarında bir otomobille çarpıştı. Olayda 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

  • 27.04.2026 12:16
  • Güncelleme: 27.04.2026 12:49
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ahmet Ç. (29) idaresindeki otomobil, Şanlıurfa - Akçakale kara yolu kırsal Hacılar Mahallesi yakınlarında Mehmet Can U. (20) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Abdülhamit Günyar (17) ve Ömer Faruk Çubuk (15) kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavisi sürüyor.

