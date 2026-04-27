Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 2 çocuk öldü, 2 yaralı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde seyir halindeki otomobil, Akçakale kara yolu kırsal Hacılar Mahallesi yakınlarında bir otomobille çarpıştı. Olayda 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Ahmet Ç. (29) idaresindeki otomobil, Şanlıurfa - Akçakale kara yolu kırsal Hacılar Mahallesi yakınlarında Mehmet Can U. (20) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Abdülhamit Günyar (17) ve Ömer Faruk Çubuk (15) kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavisi sürüyor.