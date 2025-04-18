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Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da kırsal Yardımcı Mahallesi'nde seyir halinde olan 2 otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada Amar Baydil, Hasan Aslan ve Ali Aslan, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Güncel
  • 18.04.2025 15:09
  • Giriş: 18.04.2025 15:09
  • Güncelleme: 18.04.2025 15:12
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Fotoğraf: AA

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Halil Acar yönetimindeki otomobil, kırsal Yardımcı Mahallesi yolunda Hasan Aslan'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada Acar'ın kullandığı otomobil takla attı.

Kazada Amar Baydil, Hasan Aslan ve Ali Aslan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralı Abdülaziz Aslan ve İbrahim Acar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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