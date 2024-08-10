Şanlıurfa'da 2 TIR'da 406 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 4 gözaltı
Kaynak: DHA
Şanlırfa'da polisin durdurduğu 2 TIR'da toplam 406 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu 2 TIR'da arama yaptı.
Aramalarda toplam 406 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Araçlardaki ismi açıklanmayan 4 şüpheli ise gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.