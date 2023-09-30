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Şanlıurfa'da 21 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Ajans Haberleri
  • 30.09.2023 18:03
  • Giriş: 30.09.2023 18:03
  • Güncelleme: 30.09.2023 18:03
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 21 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, "dolandırıcılık" suçundan 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç'nin Kızılburç Mahallesi'nde saklandığını belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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