Şanlıurfa'da 3 günlük eylem yasağı

Şanlıurfa Valiliği, "il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması" gerekçesiyle toplantı, gösteri yürüyüşü ve protestoların yarın sabah 08.00'den 25 Ocak Pazar saat 23.59'a kadar yasaklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada "kişi dokunulmazlığının, kamu düzeninin ve güvenliğinin korunması amacıyla, valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile ticari faaliyetler dışında kalan tüm gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi ve protesto türü faaliyetlerin yarın sabah saat 08.00’den 25 Ocak Pazar saat 23.59’a kadar, il merkezi ve tüm ilçeler dâhil olmak üzere Şanlıurfa genelinde yasaklandığı" duyuruldu.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ KISITLAMASI

Açıklamada, "kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel kişi, grup ve araçların ilçe ve çevre illerden Şanlıurfa’ya giriş ve çıkışlarının da engelleneceği" ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“İlimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikler, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzelkişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, basın açıklaması, protesto eylemi vb. türdeki her türlü eylem, etkinlik ve faaliyetler ile ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergâhını kullanarak her türlü kanuna aykırı eylem etkinliğe katılmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahısların, grup/grupların ve araçların ilimiz sınırlarına giriş-çıkışları 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17. ve 19. maddelerine istinaden 23/01/2026 Saat:08.00’den 25/01/2026 Saat:23.59’a kadar 3 (Gün) süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”