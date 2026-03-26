Şanlıurfa'da 4 ilçede eğitime sağanak yağış arası verildi

Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle Haliliye, Eyyübiye, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinin kırsal mahallelerinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte sağanak yağışın etkisini aralıklarla sürdürdüğü hatırlatıldı.

Bu kapsamda bazı tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizin bazı bölgelerinde etkili olan aşırı yağış sebebiyle kırsal mahallelerimizde meydana gelen taşkın olayları ve yol ağında oluşan bozulmalar nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sorunlar göz önüne alınarak, Haliliye, Eyyübiye, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerimizin kırsal mahallelerinde bulunan bütün okullarda eğitim öğretime 26 Mart 2026 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir."